Sanjuán: "L'únic responsable de l'incompliment dels termes de l'ATE de Mestalla és Meriton"

El regidor d'Hisenda i portaveu socialista a l'Ajuntament de València, Borja Sanjuán, ha assegurat que "l'únic responsable de l'incompliment dels termes" de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) per a la construcció del nou Mestalla és Meriton com a propietari del València CF.

L'edil ha realitzat aquestes declaracions arran de les al·legacions que ahir dilluns va presentar el club davant la Conselleria d'Economia Sostenible de la Generalitat Valenciana sobre el seu Informe per a la denegació de la sol·licitud de reorganització i pròrroga de l'ATE.

En l'escrit, el president de l'entitat valencianista, Anil Murthy, sosté que durant l'execució de l'ATE, el club "ha complit les seues obligacions com a promotor". Per al València, s'han produït fets que "han dificultat" el desenvolupament de les seues fases per part del club com a promotor i que no li són imputables.

Entre eixes circumstàncies, cita el fet que l'empresa responsable no haja construït un hotel sobre la parcel·la de l'Avinguda d'Aragó i les conseqüències de la pandèmia mundial de Covid-19.

"El club ha comunicat sempre a aquesta Administració aquestes circumstàncies amb l'objecte de pal·liar els seus efectes i, principalment, per a no afectar el desenvolupament de les fases de l'ATE. No obstant açò, la pròpia Administració ha romàs aliena a les comunicacions realitzades pel club (fins i tot durant anys), i es proposa denegar ara la sol·licitud de pròrroga que resoldria les dificultats existents en relació amb l'execució de les fases de l'ATE", sosté l'escrit consultat per Europa Press.

Per això, el club pensa que una denegació de la pròrroga sol·licitada és "absolutament desproporcionada" i el deixaria en una situació "molt perjudicial".

Sobre les actuacions contemplades en la Fase II de l'ATE, el venciment de la qual es produirà el pròxim mes d'agost, el club arriba a parlar d'"inacció" per part de l'Ajuntament de València. En aquest sentit, assegura que el projecte de la reparcel·lació de l'antic Mestalla va ser presentat davant el consistori al setembre de 2016, "no obstant això, des de l'Ajuntament no es va realitzar cap requeriment oficial fins a transcorregut un any i mig aproximadament, açò és, el 23 de febrer de 2018".

"Inacció"

Eixe termini demostra, segons el parer del club de futbol, "la inacció" per part de l'Ajuntament i la "falta de cooperació i intenció de realitzar un seguiment diligent en l'execució de l'ATE".

En resposta a aquestes afirmacions, el regidor Borja Sanjuán ha recalcat aquest dimarts que "tant els informes de l'Ajuntament de València com els de la Generalitat són molt clars: l'únic responsable de l'incompliment dels termes de l'ATE és, en aquest cas, Meriton com a propietari del València".

"No hi ha per part de cap administració cap inconvenient a reprendre les actuacions. El problema l'admet el propi València en les al·legacions que presenta i és que no compta amb el finançament suficient per a reprendre les obres", insisteix.

"El propietari del València -continua el portaveu socialista- ha de trobar el finançament per a complir amb les obligacions que té amb les administracions i amb la ciutat. El que ha de fer el València no és buscar culpables en l'administració, on només ha trobat aliats per a fer l'actuació, sinó complir i donar alguna garantia de futur".

Al seu paréixer, el que fa amb aquestes al·legacions el club és "posar excuses i intentar buscar algun culpable, però no dóna cap garantia ni cap aval, que és el que ha exigit tant l'Ajuntament com a la Generalitat".

Recorda, a més, que l'Ajuntament en el seu informe és "molt clar: si vol una pròrroga el propietari del València ha d'avalar la pròrroga i de l'aval no sabem res".