La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ha ratificado la denuncia de la que partió el llamado caso 'niñera' ante el titular Juzgado de Instrucción Número 46 de Madrid, pero sin aportar pruebas, excusándose en que al ser cesada no pudo seguir indagando en estos hechos.

El juez José María Escribano ha interrogado a Carmona como testigo porque fue ella quien ante otro instructor, el del caso 'Neurona', reveló que a través de una "denuncia interna" le llegó que la ahora ministra de Igualdad, Irene Montero, usaba a "una persona a sueldo del partido", que identificó como Teresa Arévalo -actual asesora ministerial-, "como cuidadora de sus hijos".

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Carmona ha confirmado lo que expuso en un escrito enviado al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, donde dijo que Montero usaba "habitualmente" a Arévalo para cuidar de su hija. En concreto, contó ambas hicieron un viaje a Alicante el 20 de octubre de 2019 para asistir a un mitin electoral y que, cuando la dirigente 'morada' tuvo que intervenir, dejó a la menor con su entonces jefa de Gabinete.

Las mismas fuentes han señalado que Carmona no ha aportado nada más que lo reflejado en dicho escrito, explicando que no pudo investigar a fondo los hechos porque fue cesada como jefa de 'compliance'. La ex responsable de Cumplimiento Normativo indicó en el mencionado escrito que tuvo conocimiento de los hechos a través de una denuncia interna, si bien al ser preguntada por las partes sobre la identidad de esa persona, se ha negado a revelarla, amparándose en el secreto profesional.

No obstante, ha apuntado que esa primera denuncia le fue confirmada por otros miembros de la formación política que le trasladaron los mismos hechos en un ambiente distendido, aunque tampoco ha querido poner nombres y apellidos a estas personas. El pasado mes de abril, el juez Escribano acordó incoar diligencias previas contra Montero y Arévalo por este asunto, si bien solo citó como imputada a la asesora política, puesto que la ministra de Igualdad está aforada ante el Tribunal Supremo (TS).