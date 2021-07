Supervivientes 2021 ya tiene ganadora, contra todo pronóstico, Olga Moreno se ha alzado con el premio de 200.000 euros y parece que su victoria no ha caído bien a algunos de sus compañeros. Durante la última semana, algunos seguidores del reality han acusado a la organización de fraude y apuntan a que el sistema de votación solo dejaba enviar votos a favor de la mujer de Antonio David Flores.

Tras esta polémica, los finalistas tuvieron que recibir a la ganadora en el plató de Supervivientes y la acogida no fue muy calurosa. Tom, Melyssa, Gianmarco y Lola estuvieron gran parte de la noche con malas caras, e incluso Melyssa denunció en directo que algunos de sus fans no pudiesen votar por ella. En ese momento, Jordi González corrigió a la concursante y aclaró que cuando las líneas están muy ocupadas el sistema se colapsa, pero que pasa en todos los casos, no solo para algunos participantes.

Este martes, Joaquín Prat ha criticado la actitud de los finalistas y le ha pedido que acepten la derrota. El presentador ha echado un capote a la ganadora y ha comentado que la vio desbordada, tanto por las informaciones de lo que había pasado con Rocío Carrasco durante estos últimos meses como por el recibimiento de sus compañeros en plató. "Atacan al programa como unos auténticos, unos más que otros, hay otros que fueron bastante más elegantes, yo vi a una panda de reventados", ha comentado el colaborador.

Joaquín Prat es crítico con los últimos supervivientes expulsados: "Hay que saber ganar y también saber perder"

"Me llevé una decepción con algunos concursantes, muchos que se merecían haber ganado igual que ha ganado Olga. Han hecho un concurso formidable y lo han emborronado siendo tan reventados, siendo tan poco generosos con el formato que les ha dado la posibilidad, primero de vivir una experiencia que le ha hecho mejores personas y más fuertes y, segundo, la oportunidad de trabajar y llevarse un dinerito importante a casa", ha añadido el presentador bastante molesto. "Hay que saber ganar, eso hay que tenerlo presente, pero también hay que saber perder. Son unos reventados", ha matizado Joaquín Prat.

El resto de colaboradores también han criticado la actitud de los finalistas y ha apuntado que es una cuestión de educación reconocer el mérito de la ganadora. "Echarle la culpa al colapso de las líneas es de muy mal perder", ha comentado Alessandro Lecquio. Miguel Ángel Nicolás ha justificado la actitud de los supervivientes por su pronta edad y ha comentado que no han sabido asimilar que en este tipo de concurso no han conseguido tantos seguidores como en sus anteriores realities.