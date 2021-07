El Ayuntamiento solo aplicará el impuesto de plusvalía en caso de aumento del valor del suelo

María Navarro ha explicado que el Gobierno de Zaragoza, PP-Ciudadanos, ha adoptado esta decisión porque hay "doctrina consolidada" que dice que no se liquida este impuesto cuando no hay un incremento del valor del suelo de la trasmisión y debe ser el ciudadano el que demuestre que no ha habido.

En rueda de prensa, María Navarro ha comentado que se ha optado por implantar criterios homogéneos y antes de liquidar este tributo el ciudadano podrá comprobar con las escrituras si ha habido incremento o minusvalía del valor del suelo.

Esta comprobación se podrá realizar en una aplicación que se colgará en la web municipal '