Alcaldes del PP creen que la CEOE de Cuenca "vende cortinas de humo" con el tren regional: "Son cabezas de turco"

Así lo han manifestado los ediles 'populares' durante una rueda de prensa, quienes han asegurado que tanto alcaldes como integrantes del PP van a seguir defendiendo la línea de ferrocarril y que tanto ellos como sus vecinos se unirán a la manifestación convocada el 7 de agosto en defensa del ferrocarril en la provincia de Cuenca.

En este sentido, Doménech ha asegurado que en los últimos días han visto "una propuesta de la CEOE para nuestra línea, una propuesta que no es una propuesta, sino para eliminarlo, algo que vemos como descabellado y contrario a los intereses de la provincia".

Por su parte, su homólogo de Carboneras de Guadazaón ha asegurado que la patronal conquense "está vendiendo cortinas de humo" y que, a su juicio, cree que "han decidido ser cabezas de turco de otras personas", por lo que les ha preguntado "qué les han prometido y a cambio de qué".

"Hace dos años se nos anunciaba que Cuenca y su provincia iban a recibir el maná por tener todas las administraciones el mismo color, y ha sido un fiasco", ha asegurado Arteche, quien además ha indicado que "para evitar que se hable de esto, sale una organización ha hablar de tontadas".

A juicio del edil de Carboneras, "la gente quiere quedarse a vivir en la tierra", y ha creído que desde CEOE "tienen que pedir que Cuenca esté unida a la red estatal de autovías, y debe pedir que la A-40, que unirá Lisboa con Francia, que construyan las autovías del Júcar y la Alcarria, que traerán trabajo y riqueza, igual que con el tren convencional, que necesita inversiones".

PROPUESTA DE UN GRAN POLÍGONO INDUSTRIAL

Aprovechando la construcción del parque científico y tecnológico de Diputación en una zona cercana a las vías del tren, los ediles 'populares' han pedido la construcción de otro gran polígono industrial en la ciudad que se conecte con las vías, para así fomentar el uso del ferrocarril de mercancías.

Por último, Arteche ha preguntado a Adif qué va a pasar con las antiguas viviendas de los trabajadores de Renfe, que se encuentran en alquiler a familias del municipio serrano, mostrando su miedo a que "la gente sea abandonada o se vendan a fondos buitres".

Por otro lado, Doménech no ha entendido porqué la CEOE hace una propuesta de movilidad e infraestructuras "cuando no es su competencia, ya que eso lo deberían de hacer otras administraciones". "Nosotros no nos oponemos a que se liberen los terrenos, sino a que se cierre la línea", ha desgranado.

"En otro países y comunidades autónomas se está apostando por el ferrocarril, pero en Cuenca y en Castilla-La Mancha se está desmantelando y cerrando la línea", ha subrayado Doménech.

Además, ha asegurado que el Gobierno regional "no está defendiendo la línea, y no ha contestado a las peticiones de apoyo solicitadas por la asociación Pueblos con el Tren", y ha lamentado que en esta asociación haya dos grandes ausentes: "los ayuntamientos de Cuenca y Tarancón".

"Si se hubiera invertido más a lo largo de los años no hubiésemos llegado a esta situación", ha lamentado el alcalde de Huete, asegurando que en los años 80 "el tren regional tardaba mucho menos tiempo en llegar a Madrid que ahora".

Por último, el alcalde de Carboneras ha asegurado que trabajadores de Adif han informado al regidor "de manera extraoficial" que la línea cerrada por los daños de Filomena "ya están en el estado anterior a la borrasca", lamentando que "ni Adif ni nadie quiere reabrir la línea".