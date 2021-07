La complejidad de los requisitos del Plan de Resiliencia amenaza con que se pueda perder dinero de los fondos europeos

EDU BOTELLA

Así lo advierten desde el Gobierno de la Región de Murcia, desde donde ven con preocupación la manera en la que el Ejecutivo central está poniendo en práctica este Plan de Resiliencia.

Técnicos de la Oficina Next Carm, el órgano creado para coordinar y centralizar la gestión de los fondos que lleguen a la Región dentro de este Plan, señalan que algunos de estos programas "son un laberinto burocrático al final del cual los usuarios encuentran ayudas irrisorias".

En este sentido, citan como ejemplos el Plan de Solvencia Empresarial, donde por el momento apenas se han recibido solicitudes, las ayudas para la rehabilitación de viviendas o las ayudas que empiezan a ponerse sobre la mesa en el área de empleo.

Así, por ejemplo, en el Plan de Rehabilitación de viviendas, una familia debería gastar 16.000 euros para obtener una subvención de 2.000 euros en la renovación de sus ventanas. "Y si no llegan solicitudes y no se cubren las cantidades asignadas, tendremos que devolver el dinero a Europa", advierten desde la Oficina Next Carm.

Otra de las sorpresas con que se están encontrando las comunidades a la hora de gestionar estos fondos es que los proyectos que se han planteado por parte del Gobierno central "parecen querer centralizar competencias que ya estaban transferidas a las comunidades, como está ocurriendo en materia de políticas activas de empleo o economía social".

"En lugar de usar los fondos europeos para impulsar proyectos que transformen nuestro país, los ministerios se están limitando a repartir el dinero a través de los mismos planes y programas que ya tenían en marcha", han explicado.

Desde la oficina Next Carm se quejan de que "están haciendo lo mismo de siempre, pero con más dinero y sin que las comunidades tengamos muy claros los criterios, y eso va en contra del espíritu de transformación y renovación que quiso impulsar la Unión Europea a través de este plan de ayudas sin precedentes".

Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el primer Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, denominado PERTE VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). "Lo único que se ha hecho ha sido seleccionar inversiones y sumar cantidades para venderlo como un proyecto nuevo, pero de hecho incorpora la tercera edición del plan Moves de siempre", han lamentado.

En este sentido, además, desde el Gobierno regional han advertido del efecto nocivo que puede tener para quienes quieran aspirar a estos fondos.

"Hay empresas, organizaciones, asociaciones o administraciones que están invirtiendo tiempo y dinero en elaborar, diseñar y desarrollar proyectos para optar a estos fondos y se pueden encontrar con que no son financiables por esa complejidad y por la falta de flexibilidad de las condiciones que están imponiendo, y eso hace que ya se estén buscando financiación por otras vías", han señalado.

"IMPOSICIÓN Y FALTA DE DIÁLOGO"

La "imposición y la falta de diálogo" es otra de las quejas que han planteado las comunidades autónomas de manera recurrente desde que se dio a conocer el plan elaborado por el Gobierno central, y será sin duda uno de los reproches que se pongan sobre la mesa durante la Conferencia de Presidentes de esta semana.

Así, desde la Región de Murcia llevan meses denunciando que los países europeos han contado con sus comunidades y regiones para diseñar y definir sus planes de resiliencia, "mientras que aquí, un año y medio después de que lo anunciase la UE, seguimos sumidos en la incertidumbre, esperando una participación activa que no llega y recibiendo información con cuenta gotas y sin coordinación".

Esa coordinación recae sobre la Comisión Sectorial de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero desde el Gobierno regional denuncian que esa Comisión "es en la práctica un órgano vacío que solo se ha reunido un par de veces sin adoptar ninguna decisión".

"En lugar de eso, cada ministerio lo está tratando de manera individualizada con cada departamento de cada comunidad autónoma y se están aplicando diferentes criterios de reparto y condiciones de ejecución, lo que multiplica aún más la incertidumbre y la sensación de descoordinación y falta de participación", se han quejado.

Y otra de las quejas que sin duda plantearán las comunidades en la reunión con el presidente Sánchez es la cofinanciación que se está exigiendo para desarrollar determinados proyectos, sobre todo de investigación. En este sentido, desde la Región de Murcia muestran su sorpresa e indignación por la obligación que se impone de aportar hasta el 40 por ciento de cofinanciación.

En definitiva, se denuncia que los proyectos se están poniendo en marcha a través de las Comunidades autónomas, pero sin contar con ellas, "incluso se nos están trasladando gastos asociados a la gestión de los mismos que pueden llegar a ser estructurales y tendrán que financiarse en el futuro por la propia comunidad autónoma".

"Para comunidades con mayor disponibilidad presupuestaria y mejor financiadas, estas aportaciones, ya sea vía cofinanciación o gastos asociados a la ejecución, les supone un esfuerzo infinitamente menor al que tiene que hacer la Región de Murcia, que es la comunidad peor financiada de toda España", ha denunciado el Gobierno regional.

Uno de los mayores temores, con estos condicionantes y si finalmente no se ejecutan los fondos y se tiene que devolver el dinero, es que el Plan de Resiliencia acabe por aumentar las diferencias entre las distintas comunidades autónomas.

"El presidente y sus ministros repiten el mantra de que nadie va a quedar atrás en la recuperación, pero estamos viendo repartos arbitrarios que perjudican a comunidades como la Región de Murcia y que van a perpetuar una España a dos velocidades. Lo vimos ya con el fondo Covid, que multiplicó por 4 los desequilibrios territoriales, y lo veremos ahora con los fondos Next Generation, sobre todo si ni siquiera podemos repartir la totalidad de los fondos asignados", han insistido.

A pesar de estas complicaciones, desde el Gobierno regional recuerdan que los fondos Next Generation "tienen que ser el motor para la reactivación social y económica de las comunidades y para que podamos superar la crisis generada por esta pandemia".

"La sensación es que los fondos Next Generation le vienen grandes al presidente Sánchez y a sus ministros, pero desde la Región de Murcia estamos trabajando sin descanso para aprovechar al máximo estas ayudas y conseguir que sean de verdad un revulsivo para nuestra economía. La prueba de ello está en el Plan de Solvencia Empresarial, donde a pesar de su complejidad vamos a ser la primera comunidad autónoma en distribuir las ayudas entre nuestras empresas", lamentan desde el Gobierno regional.

Con este escenario, desde el gobierno murciano confían en que la Conferencia de Presidentes permita reconducir un Plan de Resiliencia que corre el riesgo de fracasar cuando apenas acaba de nacer.

"Tal como se ha planteado la reunión, sin apenas tiempo para que las comunidades aporten su punto de vista y con más temas en el orden del día, parece difícil, pero acudimos con la esperanza de salir de allí con una mayor coordinación, una mejor y más justa distribución y una mayor participación de las comunidades para que estos fondos puedan suponer una transformación real de nuestra Región y de España", han concluido.