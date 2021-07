Cvirus.- La Generalitat preveu aconseguir la immunitat de grup abans d'aplicar el passaport COVID en establiments

També el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat que l'engegada d'aquest passaport en altres espais "no és oportuna" fins que no s'haja garantit la vacunació de totes les persones, per una qüestió de "equitat i igualtat" i perquè considera que cal analitzar-ho de manera serena, tranquil·la i "veient exactament totes les fortaleses i debilitats".

Així ho han afirmat, a preguntes dels periodistes en sengles actes a València i Alacant, sobre la possibilitat d'aplicar el certificat a la Comunitat igual que altres autonomies com Galícia o Canàries.

Barceló ha posat l'accent que aquesta mesura ha de tindre rang de llei per a garantir la seguretat jurídica i que ningú la puga impugnar, atés que "sempre tindrà una contestació" perquè obligaria a comptar amb la vacunació completa per a entrar a un local. "Però tots sabem que persones amb pauta han contret COVID; encara que no greu, però poden contagiar", ha remarcat.

Tot i que ha assegurat que és una possibilitat que ni li agrada ni li deixa d'agradar, ha reconegut que "al final, és un certificat que el que fa és discriminar l'accés a persones no vacunades", a més de recordar que cal mantindre les mesures sanitàries perquè "el COVID no s'ha anat". "Hem de seguir sent conscients i acabar amb açò, i l'única manera és evitar la transmissió", ha encoratjat.

Per tant, la consellera ha reiterat que és una mesura que "correspon al Govern" i ha garantit que la Generalitat es mantindrà a l'espera per a saber "a quines altres activitats afectaria o com podria ser utilitzat". "No s'implantarà -ha incidit- perquè estem a l'espera que el Ministeri ho regule d'una manera que ens done totes les garanties jurídiques".

Puig, en la mateixa línia, ha explicat que no li pareix "correcte" limitar l'accés o la "llibertat" de les persones en funció de la vacunació. "En qualsevol cas, fins que no puguem garantir a totes les persones la possibilitat de vacunar-se, pensem que no és oportú, ja que cal veure-ho des d'una perspectiva d'equitat i d'igualtat de les persones", ha asseverat.

Tanmateix, ha reconegut que "podria ser una opció" quan es garantisca la vacunació a tots els valencians i que la Generalitat ho estudia "des del punt de vista legal i ètic per a poder tirar avant una mesura d'aquestes característiques". Ha destacat a més que aquest passaport donaria més seguretat i garantiria una lliure mobilitat i un millor funcionament de tots els serveis públics i privats.

"CERTA ESTABILITZACIÓ" DE CONTAGIS

Sobre l'evolució del virus a la Comunitat, el president ha ressaltat que "pareix que podríem parlar d'una certa estabilització dels casos" encara que avaluen la situació "amb la màxima prudència". "En qualsevol cas, aquesta onada té unes característiques bastant diferents a les anteriors: hi ha menors defuncions i hospitalitzacions, però continua sent molt preocupant", ha recordat.

Encara que "desgraciadament" s'han hagut d'endurir les restriccions, ha mostrat la seua confiança en què mesures com la reducció d'aforaments o reunions tinguen un resultat positiu "com en el passat". "Gràcies a que vam fer un gran esforç en els primers mesos d'aquest any estem encara en aquestes condicions i la pandèmia no està tenint pitjors resultats per a la Comunitat", ha dit apel·lant a la corresponsabilitat.

Puig també ha defès la regió com a destinació turística segura i ha assegurat que "els actes que distorsionen la imatge de la Comunitat són minoritaris", encara que sí ha lamentat que "fan molt de mal a la reputació". "Cal fer les coses bé (...). Hem de generar la màxima confiança a les persones que vindran durant aquestes pròximes setmanes", ha recalcat.

I ha tornat a marcar com a objectiu agilitzar la vacunació "al màxim" i "com s'està fent" en comptar amb 400.000 dosis addicionals de Moderna, després de l'inici de la immunització del grup de 20 a 29 anys.

Com a titular de Sanitat, Barceló ha coincidit que hi ha "certa contenció i ralentització" dels contagis entre els valencians i ha confiat que aquesta situació es mantindrà. Ha destacat que l'ocupació de les UCI està per sota de la mitjana nacional, lleugerament per damunt del 10% i amb rotació d'entrades i eixides, que no hi ha un creixement exponencial d'ingressos hospitalaris i que la "pressió assistencial" sobre l'atenció primària es manté.