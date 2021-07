Incliva renova l'acreditació com a institut d'investigació sanitària

Els membres de la Comissió d'Avaluació, consideren, per unanimitat, que Incliva "demostra consolidació dels processos de governança i una sostinguda progressió en els indicadors d'activitat científica i de translació".

Així ho assenyalen en l'informe remès, després d'analitzar els indicadors dels resultats, tenint en compte la documentació de l'expedient de renovació d'acreditació enviat i les actuacions realitzades durant la instrucció -que han inclòs una visita d'auditoria els dies 26, 27 i 28 de maig-, que han permès verificar el compliment dels requisits necessaris per a l'atorgament de la renovació d'acreditació com a institut d'investigació sanitària establits en l'article 4 i els criteris d'avaluació de l'article 11 del Reial decret 279/2016, de 24 de juny, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària.

Els vocals coincideixen a assenyalar que Incliva "és un centre d'investigació clínica i traslacional amb sòlida trajectòria que presenta una evolució favorable per a adequar-se a les exigències de la nova guia d'acreditació, especialment en els aspectes d'impacte, transferència i participació ciutadana" i destaquen "el treball que està desenvolupant en la potenciació de la transició de lideratge, amb la incorporació de joves investigadors".

L'acreditació com a institut d'investigació sanitària es renova cada cinc anys. Incliva es va acreditar en 2011; es va reacreditar en 2016; i acaba de reacreditar-se per cinc anys addicionals.

En els pròxims anys Incliva continuarà impulsant la col·laboració entre grups de diferents àrees i institucions per a potenciar la integració de la seua activitat, així com les estratègies de transició de lideratge a mitjà termini, "per a assegurar la continuïtat d'un model d'institut d'investigació sanitària que ha d'actuar com a tractor de generació i transferència efectiva de coneixement en el Sistema Nacional de Salut (SNS)", objectiu establit per l'ISCIII.

En l'actualitat són 32 els Instituts d'Investigació Sanitària acreditats per l'ISCIII, dels quals tres se situen a la Comunitat Valenciana (Incliva, IIS La Fe i Isabial).