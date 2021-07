El Sergas mantiene "con normalidad" las cirugías a pesar del aumento de la presión hospitalaria por la covid-19

Preguntado en rueda de prensa sobre si se producen suspensiones o aplazamientos de intervenciones no urgentes, Aboal ha afirmado que hasta ahora "los pacientes que necesitan hospitalización están todos siendo hospitalizados", igual que aquellos "que requieren soporte respiratorio específico" en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Y es que por el momento, a diferencia de olas pasadas de la covid, los hospitales del Sergas todavía no han activado la fase dos, en la que se emplean las camas de reanimación quirúrgica "una vez las UCI estén completas".

De acuerdo con los últimos datos de la Consellería de Sanidade, recabados a las 18,00 del lunes, las personas ingresadas por la covid-19 en cuidados intensivos han subido a 30 en las últimas 24 horas -cinco más- y a 236 las que se encuentran en otras unidades -tres más-.

En la misma rueda de prensa, el gerente del Sergas, José Flores, ha admitido que estiman que "en principio" los pacientes en UCI van a ir subiendo. Sin embargo, ha dicho que "a día de hoy" los datos "no les preocupa desde el punto de vista asistencial".

"Pero eso no quiere decir que no nos preocupe la incidencia", ha matizado a continuación, puesto que "no son los números" que les gustaría tener este verano.

A pesar de que "no hay ese momento de estabilización" del crecimiento de la presión hospitalaria, Flores sí ha manifestado su optimismo debido a factores como el avance de la vacunación -en Galicia, las personas con pauta completa están ya cerca del 70% de población diana- y la "inmunización propia de la gente que se está infectando".