Los Pirineos sufrirán grandes incendios en los próximos años a causa del calentamiento global, según un estudio

Los Pirineos, donde los incendios forestales son raros hoy en día, podrían empezar a experimentar grandes fuegos si la temperatura sube 3 °C por encima de las olas de calor actuales. Este es el 'margen de seguridad' que calcula un estudio liderado por la Universitat de Lleida (UdL) y en que también ha participado el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC) y universidades australianas, basándose en la variación de la humedad del combustible vegetal y el déficit de presión de vapor.

Los incendios serían totalmente desproporcionados con un aumento de 8 °C, según esta investigación publicada en la revista 'Science of the Total Environment'.

El trabajo tiene como objetivo "cuantificar qué aumento del cambio climático convierte en inflamables los ecosistemas que actualmente no queman, el que sería el margen de seguridad, utilizando los Pirineos como caso de estudio", explica el profesor de la UdL y la Southwest University of Science and Technology (China), Víctor Resco de Dios, que encabeza el artículo.

El equipo ha medido las variaciones de humedad tanto del combustible vivo (plantas) como del muerto (ramas y hojas) en seis lugares del Pirineo y otras arboledas de pinos de Cataluña, donde los fuegos son más comunes al ser ambientes más secos. Concretamente, las mediciones se han hecho cada dos semanas y durante dos temporadas de incendios en el Alt Urgell, el Solsonès, el Segrià y la Conca de Barberà.

"La humedad la medimos en base al déficit de presión de vapor (VPD), que es una variable que indica el poder que tiene la atmósfera para secar el combustible", explica Resco. "El margen de seguridad hace referencia a la diferencia que hay entre la humedad en los Pirineos y la asociada a grandes incendios en los bosques mediterráneos que lo rodean", añade. El equipo lo ha cuantificado entre 0,5 y 1,5 kPa (kilopascales) .

El estudio ha comprobado que la variación de la humedad del combustible muerto en las zonas actualmente libres de fuego en Europa, como por ejemplo los Pirineos, con grandes cantidades de este material en muchos bosques, "puede lograr umbrales críticos de sequedad más allá del margen de seguridad y experimentar grandes incendios después solo de leves aumentos del déficit de presión de vapor", según recogen a las conclusiones. Aun así, "el contenido de humedad de combustible vivo puede modular la respuesta", añaden.

"La evolución actual de cambio climático, considerando las medidas que se están tomando para frenar emisiones a la atmósfera, es que el aumento de las temperaturas a nivel global sea de 3 °C, el que para el Mediterráneo quiere decir que los termómetros subirán unos 5 °C", señala Resco. "Por lo tanto, estamos en el camino de los grandes incendios en los Pirineos", alerta el profesor de la UdL.