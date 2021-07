Despidos, retrasos en vuelos o devoluciones de multas: la "avalancha" que espera la Justicia tras la pandemia

El fin de la pandemia de coronavirus va a venir precedido de una "avalancha" de causas que van a dificultar el funcionamiento de la Justicia madrileña, sobre todo en secciones que ya se encuentran sometidas "a una notable presión". Así lo ha expuesto este martes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, que ha denunciado que a ese incremento de causas deberán hacerle frente con un número de personal "insuficiente".

"Vamos a sufrir una gran avalancha de pleitos", ha asegurado Rodríguez, que ha circunscrito ese aumento de casos en las jurisdicciones de lo Social y Civil. Se prevé, pues, que haya más casos relacionados con procedimientos de despidos o con reclamaciones indemnizatorias por hechos como retrasos en vuelos o pérdidas de equipaje (que ya se cuentan por miles). También en la sección de lo Contencioso-Administrativo, encargada de anular las multas impuestas en el confinamiento del primer estado de alarma que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Sobre este último ámbito, Rodríguez no ha avanzado datos al ser reciente la decisión del Alto Tribunal, pero sí que ha recordado que la semana pasada ya se dictó una sentencia que tumbó una sanción: el juzgado de Instrucción número 11 de Madrid anuló la multa impuesta a una joven menor de edad por "no respetar las restricciones" en pleno confinamiento domiciliario. Eso sí, el presidente del TSJM ha recordado que el Constitucional ha fijado que no se devolverá el importe de las sanciones que hayan sido pagadas pero no recurridas.

Rodríguez, en cambio, no ha sido el único en alertar de una posible saturación de la Justicia a causa de la pandemia, sino que esta situación también se expuso en febrero en el Barómetro Interno de la Abogacía que elaboró Metroscopia y que reflejaba cómo las causas por Covid ya ocupaban a uno de cada tres abogados. Además de las causas antes mentadas, también citaron el aumento de causas por violencia machista o por muertes en residencias de ancianos.

Una respuesta con una plantilla "insuficiente"

Sin embargo, el aumento de casos no parece que vaya a venir acompañado de un refuerzo del personal, que desde el TSJM solicitan de inmediato. "Es imprescindible el incremento del número de jueces y magistrados, no digo de unidades judiciales, para poder desatascar la fase de resolución de procedimientos, donde se produce el cuello de botella", ha argumentado Rodríguez, que ha tildado de "estructural" el "déficit".

Ha querido aprovechar así el presidente del ente judicial la "oportunidad" para exigir "que no se demore más" la contratación de personal. Ha recordado que el Ministerio de Justicia designó para Madrid la creación de tres plazas de juez en 2020, cuando necesitarían 145 más para órganos judiciales y otros 32 magistrados. Mientras tanto, fuentes del órgano aseguran que fiarán parte del desatasco judicial a la Unidad Funcional, compuesta por 12 jueces, cuatro letrados y 16 funcionarios. Fue puesta en marcha en verano del año pasado.

Un descenso del 8% de la actividad

Celso Rodríguez ha llevado a cabo la presentación de la Memoria del TSJM del pasado año, que cifra en un 8% el descenso de la actividad en el año pandémico. Ha explicado que, como denominador común, la práctica totalidad de los datos recogidos en el documento muestran un acusado descenso, especialmente relevante en los meses de confinamiento, entre marzo y junio. Eso sí, ha destacado que la Justicia no ha dejado de funcionar y ha añadido que, pese a los datos, “no se ha experimentado un descenso tan brutal como en el mes de marzo pudo llegar a imaginarse”.

En términos concretos, ha señalado que, debido a la aparición de la pandemia y a las medidas adoptadas para hacerla frente, en el año 2020 se produjo un descenso en el volumen de ingreso de asuntos. Si durante 2019 se alcanzó la cifra de 888.286 procedimientos, en el año 2020 el dato se sitúa en 816.674, lo que implica un descenso porcentual del 8,1.

Del mismo modo, tal y como se precisa en la Memoria, se produjo una disminución del índice de resoluciones: en el año 2019 se resolvieron 856.768 asuntos en los juzgados y tribunales de la región y la cifra se sitúa en 2020 en 738.976, lo que implica un descenso del 13,8%. Como consecuencia de estos datos, el número de asuntos pendientes en los órganos judiciales madrileños crece un 24,3 por ciento. Si en el año 2019 se situaba en 370.210 asuntos, al cierre de 2020 se alcanzó la cifra de 460.536.

"Necesitamos una ley más concreta" para las restricciones

El presidente del TSJM también ha hablado sobre la base jurídica de las restricciones que las autonomías han ido estableciendo después de que decayera el segundo estado de alarma el pasado 9 de mayo. Desde entonces, las comunidades deben pedir la ratificación de las medidas a los tribunales superiores de justicia y, si no están conforme, pueden recurrir al Supremo. Esa es la única modificación legislativa que ha hecho el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pese a prometieron adaptar las leyes para no tener que basar las medidas en un articulado sanitario que data de 1983.

Así, como ya hiciera hace unos meses, Rodríguez ha insistido en que "hubiera sido deseable" una ley "más concreta" que "pudiera ofrecer bases sobre las que asentar respuestas de seguridad jurídica". "Hubiera sido beneficioso el contar con un desarrollo normativo más completo", ha añadido.