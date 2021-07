Tudanca pide a Mañueco que decida ante la Conferencia entre ser oposición y "boicotear" los fondos UE o trabajar por CyL

"Mañueco debe decidir si quiere seguir siendo oposición o Gobierno, si quiere trabajar para el PP y para Pablo Casado o trabajar por Castilla y León y para los ciudadanos, estaremos a su lado para trabajar por esta tierra, siempre estaremos al lado del Gobierno de la Comunidad, esté en manos de quien esté, si es para defender nuestra tierra", ha garantizado Tudanca tras reunirse con el presidente de la Junta de cara a la Conferencia de Presidentes.

El líder socialista ha destacado que el encuentro con Mañueco ha sido "largo y productivo" ya que su reunión se prolongó durante una hora y ha saludado la recuperación de "algunas buenas costumbres" del anterior presidente Juan Vicente Herrera, ya que, como ha recordado, en las dos últimas ocasiones Fernández Mañueco "no convocó" a los grupos.

Tudanca ha reconocido la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de celebrar la Conferencia de Presidentes por primera vez en Castilla y León, por lo que ha reclamado "hospitalidad", al tiempo que ha considerado que convocar a todos los presidente en Salamanca evidencia el compromiso del PSOE y del Gobierno de España con los problemas de la Comunidad y con la "España vaciada".

Asimismo, para el líder socialista Sánchez demuestra también su compromiso y convicción con el proceso de recuperación económica y ha destacado la decisión de elegir una región gobernada por otro partido para hablar de la "mayor" preocupación de los españoles".

No obstante, ha advertido a Mañueco que para lograr una posición de Comunidad sobre determinadas temas hace falta más que "una foto", un punto en el que ha recordado la ruptura de acuerdos precedentes como el de la reconstrucción que "sigue incumplido". "No se puede edificar un nuevo acuerdo sobre las cenizas del anterior", ha señalado Tudanca, quien ha defendido que ese acuerdo debería haberse cumplido "de forma escrupulosa".

Luis Tudanca ha lamentado que Mañueco no lleve a la Conferencia de Presidentes los deberes hecho como, a su juicio, sí hacía Juan Vicente Herrera con la rúbrica de acuerdos previos en temas tan relevantes como la financiación autonómica o la PAC.

No obstante, pese a esta situación en la Comunidad, Tudanca ha defendido los avances del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la captación de fondos de la UE y su reparto, unas cuantías "clave" para la recuperación y sobre los que el PP y Pablo Casado "están haciendo todo lo psoble para boicotear".

Tudanca ha insistido en que los fondos de la UE llegan a España y a Castilla y León por la "implicación" de Pedro Sánchez y del Gobierno de España pese "a que el PP ha hecho todo lo posible para que dinero no llegara". "Pido a Junta humildad, si por ellos fueran hoy no podríamos hablar cuánto llega a Castilla y León porque no habría fondos", ha zanjado.

Tras asegurar que el encuentro mantenido este martes con Mañueco se ha producido en "buen tono" y con "cordialidad", ha lamentado que Castilla y León no llegue con una posición "fuerte y unida" de Comunidad peses a las iniciativas de los socialistas. "Deberíamos haber llegado a este momento con los deberes hechos, la Junta no ha hecho los deberes", ha asegurado.

En este punto, Luis Tudanca se ha detenido en el reparto de fondos de la UE sobre los que, como ha criticado, la Junta "tampoco ha hecho los deberes" pese a las iniciativas socialistas para reclamar un portal único para facilitar información o la comparecencia del consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, para que detallara los proyectos recibidos.

"Ha habido una completa inacción por parte de la Junta y de Mañueco", ha lamentado, tras lo que ha alabado los fondos que han llegado a la Comunidad por parte del Gobierno y que supone un porcentaje "mayor" al que corresponde por población. Así de los 18.000 millones repartido por el Ejecutivo central la Comunidad ha recibido 1.247 millones, un 6,82 por ciento del total, cuando en población se sitúa en torno al 5 por ciento. "Nunca se han recibidio por parte del Gobierno tantos fondos" como reciben hoy del gobierno autonómico.

"Esta es la realidad", ha defendido Tudanca, quien ha lamentado que Castilla y León no ha puesto a disposición los 163 millones que "están comprometidos" en las Cortes.

"Tenemos fondos, más fondos que nunca, lo que no tenemos es plan de la Junta y de Mañueco para esta tierra", ha aseverado, a lo que ha añadido: "Nos jugamos futuro de las próximas generaciones de Castilla y León, nunca pondremos una sola pega a que Castilla y León necesita más".

Así, Tudanca ha vuelto a reclamar mecanismos de participación y debate con la sociedad y los agentes económicos y sociales y ha defendido que los fondos sirvan, tanto en su reparto nacional como en Castilla y León, para romper con los desequilibrios en la Comunidad, modernizar el tejido productivo y blindar los servicios públicos.