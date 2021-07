Kiko Rivera muestra los insultos que recibe en la puerta de su casa: "Eres despreciable, desequilibrado..."

No es la primera vez que Irene Rosales y Kiko Rivera cuentan a sus seguidores las amenazas e insultos que reciben directamente en la puerta de su casa. Pero este lunes, el DJ ha enseñado incluso una de las cartas que le han mandado.

Parece que la guerra mediática contra su madre he acrecentado el número de mensajes que reciben, la mayoría con descalificativos y críticas muy destructivas por lo que ha revelado de su madre. Sin embargo, aunque la pareja se lo toma con filosofía, les produce intranquilidad recibir cartas insultantes en su casa donde viven con sus hijas.

Así lo ha mostrado este lunes el hijo de Isabel Pantoja en sus stories de Instagram, donde ha compartido la carta sin remitente que le ha llegado en la que lo critican por su guerra mediática y legal con su madre.

'Stories' de Kiko Rivera. RIVERAKIKO / INSTAGRAM

"Sea verdad o mentira lo que se dice de tu madre... Has demostrado ser un ser despreciable, lo que has hecho con tu madre, la persona que más te ha querido, no tiene nombre", dice la misiva. "La has vendido por dinero porque eres incapaz de tener un trabajo digno".

Junto al texto, la persona ha añadido diferentes calificativos: "Malísima persona", "vago", "repugnante", "desequilibrado", "impresentable" u "ordinario". "No tienes perdón de Dios", concluye la carta.

"Ahí tenéis la prueba de lo que aguanto cada día. ¿Sabes qué? Realmente me da igual, pero ya cansa", escribió Kiko Rivera junto a la foto. "Sin remitente, que yo sepa, no se puede entregar una carta. Buen trabajo, Correos... Madre mía. Y tú, puto cobarde, pon tu nombre y tu dirección".