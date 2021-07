El lloguer de pisos d'estudiants a València es recupera fins a aconseguir els nivells prepandèmia, segons els API

Així ho ha constatat el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de València, que assenyala que la demanda "s'ha situat ja en nivells prepandèmia, ja que s'ha assegurat que el curs universitari 2021-2022 serà presencial".

Vicente Díez, portaveu del Col·legi API de València, assenyala que la major demanda de pisos es deu al fet que aquesta tipologia d'allotjament reporta més seguretat als estudiants. "Per motius de seguretat sanitària, prefereixen conviure amb tres o quatre companys en un pis a fer-ho amb més persones en una residència", explica.

Díez afirma, en un comunicat, que està sent "un bon any per a llogar, sobretot ha pujat la demanda de pisos de tres i quatre habitacions".

No obstant açò, de moment encara hi ha vivendes disponibles per a estudiants, encara que el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària preveu que l'oferta s'esgotarà al setembre o octubre, igual que ocorria en els anys anteriors a la pandèmia.

El ràpid avanç del procés de vacunació està ajudant a apropar-se a la situació de normalitat prèvia al coronavirus. "Gràcies a la vacuna, ja apreciem certa normalitat, els estudiants saben que s'iniciarà el curs de manera presencial i això és bé para tots", assegura.

Aquest procés també ha conduït a l'estabilització dels preus dels pisos per a estudiants, que han repuntat entre un 5 i un 10%, després que el passat curs descendiren en un percentatge similar a causa de la menor demanda.

BLASCO IBÁÑEZ, BENIMACLET I PLATGES

La demanda de pisos per a estudiants se segueix concentrant principalment en les zones properes a les facultats universitàries com Blasco Ibáñez o Benimaclet, encara que també té una forta demanda la zona propera a les platges, com Cabanyal i Malva-rosa.

Els lloguers s'estan duent a terme ara mateix per clients nacionals, encara que els API confien que la millora de la situació sanitària a nivell internacional permeta l'arribada d'estudiants estrangers al durant el curs.

El Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària aconsella tant als propietaris com als llogaters que duguen a terme el lloguer a través d'un professional immobiliari de garanties, com els API.

Així, els propietaris poden comptar amb plena seguretat jurídica en l'operació i els llogaters s'asseguren que viuen en pisos que estiguen en les millors condicions d'habitabilitat.