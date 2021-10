Formación a estudiantes ahora a cambio de pagar con parte de tu futuro sueldo

En Estados Unidos está extendido el sistema de financiación ISA o Acuerdo de Ingresos Compartidos, que consiste en que empresas pagan los másteres educativos de los estudiantes a cambio de que estos les devuelvan el coste, con intereses, cuando dispongan de un salario.

En España esta práctica aún sigue siendo una fórmula bastante minoritaria, pero está en alza: recientemente se han incorporado centros de formación como Ironhack, The Bridge o Wild Code de la mano de la startup española StudentFinance y aseguran que los estudiantes quedan muy satisfechos con este novedoso sistema.

5.000 euros para estudiar Desarrollo Software

En el caso de Marina Cerveró, Desarrolladora de Software que vive en Barcelona y tiene 25 años. Estudió el grado de Matemáticas y luego un máster en Matemática Aplicada. Posteriormente, quiso estudiar un bootcamp para formarse en Ciencia de Datos, en la escuela AllWomen de Barcelona. Pero costaba 5.000 euros y no tenía disponible el dinero en ese momento.

Por ello, se informó de este sistema que está más generalizado en EEUU y está creciendo en España y decidió acceder al Acuerdo de Ingresos Compartidos de Studefinance. Le adelantaron 5.000 euros para poder inscribirse en el bootcamp de Data Cience. Una vez consiguió tener un empleo, está procediendo a devolverles los 5.000 euros más otros mil.

Les pago mensualmente siempre que tenga unos ingresos superiores a un mínimo

"Les pago mensualmente siempre que tenga unos ingresos superiores a un mínimo. Y teniendo en cuenta mi contrato laboral actual tendré que hacer 29 pagos, si mi contrato cambia o dejo de trabajar estas condiciones cambiarían", explica.

Marina Cerveró está satisfecha pese a tener que pagar mil euros de más: "Me ayudó a poder realizar el pago del curso con la seguridad de saber que hasta que no estuviese trabajando no tenía que devolver el dinero".

Por ello, lo recomendaría: "No solo por el dinero que te aportan si no porque una vez acabas tu curso te ofrecen ayuda a la hora de buscar trabajo".

Por su parte, Raúl González de la Rosa, natural de Priego de Córdoba (Córdoba), estudia Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática en la Universidad de Málaga. Ahora, está realizando un bootcamp de Ciberseguridad: StudentFinance le sufraga 5.900 euros y deberá devolver unos 7.000 en un plazo de 10 años.

"Para mí se trata de una gran ayuda porque sin ella posiblemente no hubiera podido financiarlo", recalca.