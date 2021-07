La Comunidad lanza una campaña para que los jóvenes elijan un ocio seguro y responsable

'#conresponsabilidad: Móvil, cartera, mascarilla, llaves' se ha planteado como un acción diferente. Mientras otras campañas sobre la Covid-19 han buscado un tono más preocupante y serio, en esta se intenta llegar a los jóvenes con mensajes positivos y pegadizos, en un tono que resulta natural, fresco y llamativo con la pretensión de que se hable de la campaña y se recuerde en el tiempo.

El objetivo es que llegue al mayor número de personas posible, y eso se logra mediante la viralidad. Por eso, está orientada a redes sociales y emisoras musicales, además de poder transferirla a medios impresos, si fuera necesario, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Era necesario impulsar una campaña de estas características en estos momentos, cuando la nueva ola de la pandemia afecta de una forma singular a los jóvenes", explicó el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, quien estuvo acompañado en la presentación por tres jóvenes que contaron su propia experiencia después de superar esta enfermedad.

Los jóvenes forman parte de la solución, y durante el verano y las actividades de ocio es fundamental seguir manteniendo las medidas de prevención frente al Covid-19 porque el riesgo de transmisión, infección y enfermedad persiste. Bajo estas premisas, la campaña lanza mensajes para animar a los jóvenes a disfrutar, pero con responsabilidad.

El Gobierno regional insiste en que se debe utilizar siempre la mascarilla en interiores, al igual que si se está en contacto con personas que no sean contactos habituales o bien con población vulnerable (enfermos, mayores); también hay que respetar la distancia social, elegir preferentemente espacios abiertos en reuniones o encuentros sociales, ventilar los lugares cerrados y, en general, mantener una adecuada higiene.

FRASES CON RIMA

Las creatividades la forman mensajes, recursos gráficos y una pieza musical. Son frases que riman, y divertidas, asociadas a situaciones cotidianas en las que es necesario ser responsable. Algunas de ellas son: "Piensa en tu tío, piensa en tu abuela, recordemos el verano por las cosas buenas"; "Quedar con los panas, de la noche a la mañana, ponte la mascarilla, que no salga rana"; "No irías a la playa sin protector solar, no quedarías con amigos sin distancia social"; "Llevar mascarilla mola mogollón, si combina con tu ropa ligas un montón"; y "Cuando vayas a la playa no seas pardilla, lleva tu sombrilla, gel y mascarilla"; "Salir, protegerse, el rollo de siempre".

Los recursos gráficos son recortes de imágenes de los cuatro elementos principales que no se pueden olvidar antes de salir de casa: móvil, cartera, mascarilla, llaves. Se acompañan de los mensajes y degradados de colores neón que llaman la atención y recuerdan al verano y a la diversión.

Finalmente, la pieza musical es un rap con una voz robótica que pretende ser repetitivo con las mismas cuatro palabras, además de los mensajes de precaución.