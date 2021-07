Adif Alta Velocitat inicia les obres d'implantació de l'ample estàndard a l'estació de Borriana

Les obres, que es perllongaran fins al 3 de desembre, es duran a terme per fases, i fonamentalment en horari nocturn i en caps de setmana, amb la finalitat de reduir al màxim les afectacions al trànsit de trens, informa l'administrador d'infraestructures ferroviàries en un comunicat.

Quan concloguen aquests treballs, l'estació de Borriana disposarà d'un major nombre de vies per a circulacions tant d'ample convencional, com d'ample estàndard, la qual cosa suposarà optimitzar la seua explotació i permetrà el futur trànsit de mercaderies des de o cap a Europa.

Entre els treballs a escometre en el feix de vies de l'estació figuren la substitució de deu desviaments per altres mixts, aptes per a tots dos amples de via, i el seu enllaç amb els dispositius del mateix tipus ja instal·lats en una fase anterior.

Les obres també comprenen la remodelació i prolongació de les vies 3 i 4 de l'estació, fins a aconseguir, en el cas de la via 4, una longitud que permeta l'estacionament de trens de 750 metres.

A més, s'adequarà la catenària a la nova configuració de vies dotades de tercer carril i s'instal·larà un nou programari per a la configuració i l'accionament de dispositius de gestió del trànsit de l'estació.

Aquesta actuació "reafirma el compromís del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i d'Adif AV amb la planificació i el desenvolupament del Corredor Mediterrani, amb noves actuacions que impulsen i avancen en la construcció d'aquesta infraestructura estratègica", recalquen.

A més, afigen, "contribueix a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), com és el número 9, que té entre les seues metes desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles i de qualitat per a recolzar el desenvolupament econòmic i el benestar humà".

Aquesta actuació serà cofinançada pel Mecanisme 'Conectar Europa' de la Unió Europea (CEF).