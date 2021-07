La Fundació Arrels, sobre la situación de las personas sin hogar de Barcelona: "Están peor que al inicio de la pandemia"

La Fundació Arrels alerta de que las personas que viven en la calle en Barcelona "se encuentran en una peor situación que al inicio de la pandemia", ya que, señala, los recursos a largo plazo son "insuficientes", pero "también los que cubren necesidades básicas".

La entidad subraya que, debido a la Covid-19, han sido 15 meses sin albergues de acceso directo y también que disponen de menos espacios de descanso diurnos donde, además, tienen un aforo y un tiempo de estancia limitado. También denuncia que la mayoría de la comida sigue siendo fría y para llevar, que hay una falta de consignas donde guardar las pertenencias, así como pocas duchas y espacios para aquellas personas que salen de la cárcel.

Toda esta información se recoge en la nueva edición de la guía 'Sobrevivir a la calle en Barcelona' creada por la entidad, que recopila un centenar de recursos donde las personas sin hogar pueden dirigirse directamente.

"Han tenido que pasar más tiempo al raso"

La llegada del coronavirus ha impactado en la situación de las personas sin hogar y en los recursos que las atienden. Desde hace un tiempo, en los servicios del Ayuntamiento de Barcelona donde las personas que viven en la calle deben dirigirse específicamente para pedir ayuda - el Servicio de Inserción Social (SIS) y el Servicio de Atención a Inmigrantes, emigrantes y Refugiados (SAIER) - hay lista de espera.

Además, antes de la pandemia, las personas sin hogar de Barcelona podían ir a los tres albergues municipales a pedir plaza. Sin embargo, la entidad señala que esta opción ya no existe: "a los albergues se accede por derivación de otros servicios municipales o entidades y, si vives en la calle y no conoces a nadie, no lo puedes hacer".

Los espacios para descansar durante el día también se han visto afectados en el aforo y en las limitaciones en el tiempo de estancia y algunos han cerrado temporalmente. De esta forma, durante 15 meses las personas que viven en la calle "han tenido que pasar más tiempo al raso, sin posibilidad de descansar y sentirse protegidas". Algunos centros que ofrecían cobijo antes de la pandemia ya no han vuelto a abrir.

La entidad también señala que, aunque el número de servicios higiénicos no ha disminuido, las personas sin hogar tienen complicado ducharse de manera habitual. Algunos espacios donde antes de la llegada de la Covid-19 daban ropa ya no funcionan y otras entidades han tomado el relevo. Además, siguen faltando consignas donde dejar las pertenencias y la documentación de forma segura, así como espacios donde las personas que salen de la cárcel y no tienen dónde ir, puedan dirigirse antes de terminar en la calle.

Por otro lado, en la nueva edición de la guía de la fundación se ve cómo, desde 2019 y hasta ahora, se han consolidado proyectos y servicios que se dirigen a las mujeres que viven en la calle, con perspectiva de género. También destaca el aumento de servicios a los que las personas pueden acceder acompañadas de su animal de compañía pero igualmente sigue siendo un servicio minoritario (se ofrece en siete de las 60 entidades y servicios públicos recogidos).

Según el director de la entidad, Ferran Busquets, los recursos básicos son muy importantes "en el día a día" de las personas que viven en la calle, pero hacen falta otros que "transformen" realmente la situación de las personas.