Valoración ambiental positiva de la modificación del PGOU de Santander para implantación de gasolineras

Urbanismo no aprecia afecciones o impactos significativos derivados de la ejecución de la modificación que no sean abordables desde la metodología de redacción de proyectos y desde la aplicación de buenas prácticas en la ejecución de la urbanización y edificación, o desde la mejora de las determinaciones de las ordenanzas aplicables.

Al respecto, concluye que la modificación no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y por tanto, no debe ser objeto del procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria, y no es precisa la preparación y presentación del Estudio Ambiental Estratégico.

Aunque el Plan General regula el uso de todos los suelos de la ciudad, la implantación de gasolineras es de competencia estatal, a excepción de aquellas zonas de uso residencial, en donde se puede regular desde los ayuntamientos.

Por ello, Urbanismo llevó el pasado verano a Pleno la apertura del proceso para redactar la modificación puntual y la suspensión de la tramitación de licencias de apertura de estas instalaciones.

APROBACIÓN DE PLENO POR MAYORÍA

El concejal de Urbanismo de Santander, Javier Ceruti, ha explicado hoy al respecto que, una vez obtenida la valoración ambiental positiva, la modificación se votará en el Pleno de julio, que se celebra el próximo jueves, donde solo podrá ser aprobada por mayoría absoluta para luego someterse a un periodo de alegaciones.

En este sentido, ha indicado que, si no consigue la aprobación, a los 30 decaerá la actual suspensión de licencias, con lo que "cualquiera" podría pedir autorización para instalar una gasolinera en la ciudad.

A preguntas de los medios en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno local, Ceruti ha recordado que hace un año se estableció el compromiso del Pleno para redactar una modificación puntual del PGOU para limitar la implantación de gasolineras en zonas predominantemente residenciales y se decretó la suspensión de licencias por un año hasta la aprobación inicial, que si se produce en el Pleno del jueves, continuaría otro año hasta la aprobación definitiva.

El edil, que se ha congratulado de que "ha sobrado un mes" de plazo para esta tramitación, ha explicado que con la modificación, cuya redacción se adjudicó el pasado 4 de marzo, se ha "limitado todo lo que la ley permite la instalación de gasolineras", por lo que ha considerado la propuesta "enormemente positiva". "Es lo más que se puede pedir", ha asegurado.

Además, ha confiado en conseguir la mayoría absoluta del Pleno puesto que, en caso contrario, "volveríamos a la situación previa".