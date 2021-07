Rescaten tres escaladors a Callosa del Segura

Els bombers van rebre un avís anit, sobre les 22.15 hores, que els alertava que hi havia tres escaladors que no podien avançar en la seua escalada en l'últim tram de pujada en la via llarga.

Els escaladors estaven fent la pujada quan un d'ells, un home de 50 anys, es va quedar penjat sense poder avançar en la seua escalada, per la qual cosa es van mobilitzar rescatadors especialitzats de muntanya els qui, després d'arribar fins on estava el grup, els van ajudar a descendir.

En l'operatiu va participar un Furgó de Transport Personal (FTP) més dos bombers del Grup d'Especialistes de Rescat (GER).