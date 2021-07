Només el 1,13% dels valencians rebutja vacunar-se expressament

«La immensa majoria dels ciutadans es vacuna de manera massiva [...] Solament el 1,13% de la població la rebutja expressament», tant per negativa explícita com per contraindicacions. Així ho va indicar ahir la consellera Ana Barceló en la seua compareixença en Les Corts, on va oferir les últimes dades globals del procés d'immunització.

En general, va defensar les vacunes com «un símbol d'esperança i una motivació cap al futur» i va ressaltar que des de l'inici de la vacunació no s'ha produït «ni una sola defunció per Covid» en centres de majors, els més colpejats en ones anteriors de la pandèmia, així com que la Comunitat Valenciana té «una de les taxes més altes del món de població vacunada amb pauta completa (57%)».

Segons va detallar la responsable de Sanitat Universal i Salut Pública davant el Parlament valencià, la immunització ha permés reduir «dràsticament» tant les morts com els quadres greus del virus entre la població amb pauta completa administrada, amb el que l'augment de la incidència «no s'està traduint en una pressió hospitalària elevada» com va succeir al gener d'enguany.

L'oposició demana la seua dimissió

Durant el debat, l'oposició va tornar a exigir la dimissió de la consellera Barceló. El PP la va acusar d'autocomplaença i de «amagar-se en la pandèmia per a ocultar la seua incapacitat», Ciutadans li va enlletgir l'«amuntegament» per les llistes d'espera i Vox la va criticar per «no assumir responsabilitats».