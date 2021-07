Els menors de 40 anys ocupen el 23% de les UCI de la Comunitat

La Comunitat Valenciana està «començant a frenar el ritme de creixement de la transmissió del virus» gràcies al compliment majoritari de les últimes restriccions en vigor durant més de dues setmanes, encara que ara la pressió es trasllada als centres sanitaris, on l'alta incidència també afecta als joves perquè «quasi el 23% dels ingressats en UCI són menors de 40 anys».

«Estem començant a doblegar la quarta ona, cinquena en la resta d'Espanya», va dir ahir la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en la Diputació Permanent de les Corts unes hores després de l'entrada en vigor de les noves mesures, com la pròrroga del tancament de l'oci nocturn o l'ampliació del toc de queda de 32 a 77 localitats.

Barceló, en una compareixença a petició pròpia després de l'última de fa sis mesos, va garantir que en les pròximes setmanes s'accelerarà la vacunació dels valencians per a complir els objectius marcats i que aquest procés serà més «eficient» gràcies a l'adaptació de les vacances.

De fet, va reafirmar que el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat, «almenys» el 70% de la població major de 12 anys haurà rebut la pauta completa. Aquesta setmana estan citats els de vint anys de forma generalitzada i en l'última d'agost arrancarà la vacunació dels de 17-19. Per a això, va destacar la previsió del ministeri d'entregar 243.970 dosis extra durant el pròxim mes per a «compensar el desfasament» dels últims mesos, quan es prioritzava a les comunitats més envellides.

Actualment, segons les xifres oficials, la variant Delta suposa més del 70% de casos en la Comunitat i als hospitals valencians hi ha 715 hospitalitzats, 91 d'ells en UCI, enfront dels 4.777 i 670 que hi havia al gener, amb dades de l'última actualització del passat divendres.

La titular de Sanitat va alertar que la meitat dels ingressats té menys de 50 anys (55,5% en planta i 48,5% en UCI) i que, des de finals de juny, la positivitat de les proves diagnòstiques ha augmentat del 3,45% al 15,93% i els diagnosticats amb simptomatologia lleu, del 20% al 56%. En aquesta línia, va advertir d'un augment «important» dels brots d'origen social fins a suposar el 82% del total, la majoria vinculats a reunions de familiars o amics, i va recordar que els contagis ara afecten especialment els joves.

Amb tot, va remarcar que la incidència general de la Comunitat Valenciana està 120 punts per davall de la nacional i que la pressió hospitalària està «lluny» de les últimes ones, a més de posar en valor l'«enorme sacrifici» dels joves i els sanitaris. «Només ens queden dos mesos per a arribar a la immunització de grup, de manera que ni devem ni podem relaxar-nos», va encoratjar, i va tornar a defensar la necessitat d'endurir les restriccions i a destacar que van comptar amb l'aval judicial.

En matèria de personal, Barceló va insistir en la contractació de «tots els professionals que el sistema pot absorbir» i va xifrar el reforç actual en 13.803 sanitaris entre la renovació del pla de vacances i els nous rastrejadors. «Aquest govern està absolutament compromés amb l'estabilitat en l'ocupació pública», va asseverar, per a recordar que estan pendents les oposicions dels últims quatre anys amb 15.392 places i que les de 2017, 2018 i 2019 es reprendran entre novembre i desembre amb l'objectiu de reduir la temporalitat a menys del 10%.

També va destacar la incorporació d'un miler de MIR fa una setmana i va garantir que la digitalització de la sanitat «ha vingut per a quedar-se» amb la implantació progressiva de la teleconsulta.