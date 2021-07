Olga Moreno explica qué se tratará en 'Ahora, Olga' y por qué comenzó a hablar de su familia en 'Supervivientes'

Telecinco comenzó su semana emitiendo el debate final de Supervivientes 2021, que se grabó el sábado, en plena resaca de la final. El programa repasó cada uno de los aspectos de la edición, pasando muy de puntillas sobre lo pertinente a las informaciones vertidas en Rocío, contar la verdad para seguir viva.

Y es que, sobre esto se explayará la ganadora del reality el próximo miércoles en Ahora, Olga. Dado que todo apunta a que el formato no se realizará en directo y lo reciente que tiene Supervivientes, parece poco probable que la malagueña vea la docuserie antes de acudir, tal y como le recomendó Belén Esteban. Sin embargo, tal y como especificó González, será el tema crucial de ese programa especial, en el que Moreno podrá ver muchas de las cosas que se han dicho sobre ella a lo largo de estos meses y responder.

El presentador quiso saber por qué Moreno había decidido hablar de su familia en Supervivientes cuando, al principio, no lo hacía. La propia ganadora del concurso se quedó perpleja al ver el vídeo introductorio, asegurando que no recordaba haber mencionado tantas veces de sus seres queridos, en especial, de David Flores y Rocío Flores.

Por su parte, la empresaria explicó que llegó a Honduras con un pésimo estado de ánimo, por lo que decidió omitirlo. Sin embargo, después cambió de actitud y pasó a hablar de sus "niños" y de su marido, Antonio David Flores, cuando le apeteciera, pues entre ellos conformaban los últimos 22 años de su vida.

"No podía pensar en mi mente, porque hubiera llorado mucho más. Pero llegó un día en que pensé en por qué no iba a pensar en mi gente, en la cara de mi hija, en mi marido... me daba igual llorar o reír. Que sí, que son unos niños que son conocidos, pero es mi vida; no lo hice antes por miedo al exterior", concluyó.