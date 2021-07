El vestuario de Darwin descoloca a Lidia Torrent en 'First dates': "¿Eso es una camiseta térmica?"

Los looks que eligen los comensales para acudir a First dates no siempre son los más acertados y algunos, como le pasó este lunes a Darwin, sorprenden a los espectadores o a los camareros del restaurante de Cuatro.

Eso fue lo que le pasó a Lidia Torrent al ver entrar al uruguayo con una camiseta muy ajustada: "¿Es una térmica? Pero es por frío, por estética...", quiso saber la camarera sobre el atuendo del comensal.

"Es un poco de todo, sí. Tiene que ver con mi profesión, soy monitor de fitness", le explicó a Torrent, que le contestó: "Ahora lo entiendo todo...". Darwin añadió que "en mi país competía de forma profesional en natación, tanto a nivel nacional como internacional, por ese motivo vine a España".

Su cita fue Said, que coincidió con su cita en el amor por el deporte: "Entreno mucho porque me gustan los tríceps y los bíceps. Aunque ahora me dedico más a hacer pierna porque es una de las partes que más me ha acomplejado", afirmó.

La conexión entre ambos fue palpable desde que se vieron en la barra del restaurante: "Me ha gustado, el chaval me ha parecido mono y muy guapo", señaló el uruguayo sobre el colombiano.

En la cena se fueron conociendo un poco más, pero el momento más 'caliente' de la velada fue cuando comenzó a sonar la música y los dos se pusieron a bailar: "Mueve bien el culete y es muy tentador", reconoció Darwin.

En el privado siguieron bailando y acercándose cada vez más donde, finalmente, terminaron besándose apasionadamente: "Vamos a hacerlo de forma más auténtica", comentó Said.

"Creo que nos gustamos y vamos a seguir conociéndonos, bailar juntos, entrenar y todo lo que quieras", afirmó el uruguayo, dejando muy claro que ambos querían tener una segunda cita.