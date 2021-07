Judit, en 'First dates': "Creo que soy un unicornio y tengo voz de princesa Disney"

"Creo que soy un unicornio, ya se ve por mis pintas y colores. También porque soy una persona un poquito rara, con muchas manías y cualidades específicas y especiales que me hacen que sea 'el unicornio' de una persona".

Así de clara se presentó Judit este lunes en First dates, donde acudió en busca del amor y donde comentó que, pese a trabajar como carretillera, su sueño era "trabajar con la voz en el mundo del doblaje".

Tras escucharla, Lidia Torrent le comentó: "Tu cita nos mandó un audio cuando hizo la reserva". En la grabación se escuchó a Miguel –su pareja de la noche- imitando a Mickey Mouse y donde comentó que "estoy buscando a mi ratona".

"Le gusta poner voces, es un punto a su favor, pero soy más bien una gata", admitió la navarra antes de ir a la mesa para conocer al chico con el que compartió velada, que se quedó muy cortado cuando fue a darle dos besos a Judit, pero ella le dijo que no tenía esa costumbre.

"Soy un poco maniática", se excusó. "Ha sido un poco violento porque no acostumbro a dar dos besos. Aunque la gente que me conoce lo sabe, pero a una persona nueva le puede llegar a sorprender", añadió.

Ambos comentaron su afición por el mundo del doblaje, hablaron de sus profesiones y de sus aficiones, donde la navarra sorprendió a Miguel cuando le dijo que le gustaba el mundo de la música y cantar: "Hago covers y mi registro es el de soprano".

"Tengo voz de princesa de Disney como La sirenita o Meg de Hércules", comentó Judit, pero el asturiano prefirió que se arrancara con un tema de la banda sonora de Frozen: "Me la sé en inglés", afirmó la navarra justo antes de cantar el Let it go de Elsa.

Al finalizar la cena, Miguel sí que quiso tener una segunda cita poruqe "comparto muchas aficiones que tiene y me gustaría seguir conociéndola para ver que surge". Judit, en cambio, no quiso volver a quedar con él: "No me ha encajado".