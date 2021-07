El 93% de l’Acord Marc per a la Reconstrucció de València ja s’ha complit o està en procés, segons Ribó

Dels compromisos adquirits en l’Acord Marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la ciutat de València en el context postcovid, que el Ple va aprovar el 7 de juliol de 2020, el 93 % s’ha executat o està en procés, tal com ha informat l’alcalde, Joan Ribó. El document contempla un model de ciutat orientat a quatre eixos: la salut de les persones, la sostenibilitat, la reactivació econòmica, i els drets socials i la igualtat, des d’una perspectiva transversal.

El primer edil informarà este dijous davant el Ple del nivell de compliment d’estes actuacions un any després. “Som la primera administració a donar compte globalment sobre un acord postcovid”, ha assegurat.

L’Ajuntament ha incorporat 76 milions d’euros al pressupost per fer front a la crisi derivada de la pandèmia. En 2020 s’han dedicat 29,8 milions d’euros a subvencions als diferents sectors econòmics. Enguany hi ha hagut un increment pressupostari de 18 milions d’euros i, a més, s’han impulsat les ajudes del Pla Resistir per import de 28,8 milions d’euros, dels quals ja s’han abonat 22,7 milions d’euros a 9.887 persones autònomes, pimes i microempreses.

Pel que fa al gasto social, en 2020 se es van destinat 11,7 milions d’euros, i en 2021 s’ha incrementat el pressupost en 5,4 milions d’euros, fins la data, al benestar de persones majors, persones sense sostre i urgències socials.

Ribó explicarà de forma detallada en la sessió plenària d’aquest dijous com s’està desenvolupant cadascun dels punts arreplegats en l’Acord Marc per a la Recuperació i Reconstrucció de la ciutat, “un pacte global assolit a través d’un diàleg ample, que va ser aprovat per una ampla majoria del Ple”.

En total, més del 90 % de les accions previstes ja s’han realitzat o estan en procés de realització, la qual cosa reflecteix que “l’acord s’està complint adequadament”.

L’alcalde ha subratllat que “l’Acord Marc va ser l’instrument fonamental del que ens vam dotar per fer front a la crisi derivada de la pandèmia” i “al llarg d’aquest any l’Ajuntament de València ha treballat en tots els fronts possibles per donar resposta als seus impactes”. “Com a govern municipal, és la nostra obligació donar compte dels grans acord adoptats, i per això ara, un any després, presentem un balanç detallat al ple municipal de juliol”, ha prosseguit.

“El benestar i la garantia dels drets socials són fonamentals”

El primer edil ha recordat que “el model de ciutat postcovid s’orienta a la salut de les persones i la sostenibilitat com a elements transversals” i que “el benestar i la garantia dels drets socials són fonamentals”, i ha assenyalat que el consistori “està centrat en l’activació econòmica de la ciutat”.

Pel que fa als elements transversals de l’acord, en primer lloc, Joan Ribó ha destacat “el reconeixement a les víctimes i a totes les persones que han estat en primera línia de la lluita contra la pandèmia com a punt de partida per a la recuperació”, i s’ha referit a la declaració de condol oficial i l’homenatge que es va celebrar el 23 de juliol de l’any passat a la plaça de l’Ajuntament.

L’alcalde també ha ressaltat les inversions i subvencions al llarg d’estos dos anys. Al pressupost de 2020 es van incorporar 29,8 milions d’euros, dels quals 11,7 milions d’euros es va destinar a despeses socials; 3,5 milions d’euros, a la promoció econòmica i emprenedoria, i dos milions d’euros, al teletreball.

Enguany s’ha impulsat el Pla Resistir per import de 28,8 milions d’euros, dels quals s’han abonat fins al moment més de 22,7 milions d’euros a 9.887 persones autònomes, pimes i microempreses: els sectors econòmics vinculats a les tradicions valencianes i les Falles (2,3 milions d’euros), el sector del taxi (5,5 milions d’euros), el sector de la cultura (4 milions d’euros), el sector de les celebracions (6 milions d’euros), i la cinquena convocatòria del Pla Resistir, que es pot sol·licitar fins hui mateix (7 milions d’euros).

Per la part del comerç, s’han concedit un total de 2,2 milions d’euros d’ajudes directes al comerç, i en setembre es llançarà la campanya de bons al consum, amb què s’injectarà un milió d’euros.

En dos anys les subvencions a associacions festives han arribat als vora nou milions d’euros, i l’hostaleria ha pogut accedir a la convocatòria del programa Reactiva (5,2 milions d’euros) i altra específica per al sector de la restauració (1,6 milions d’euros).

A més, el primer edil ha apuntat que “s’han congelat totes les taxes, impostos i preus públics municipals” i, tot i això, la recaptació s’ha incrementat un 20 % tant en l’impost d’obres com en la taxa d’obtenció de llicències “a un ritme inversor que no esperàvem fa tan sols uns mesos”, la qual cosa és “un indicador que l’activitat econòmica s’està reactivant a la ciutat”.

Ara bé, Ribó ha apuntat com a element clau per la recuperació de la ciutat “l’enfortiment d’una visió metropolitana”. Per això, ha reclamat l’impuls del Pla d’Acció Territorial Metropolità de València (PATEVAL), el Pla de Mobilitat Metropolità de València (PMOME), una llei valenciana d’àrees metropolitanes i la Carta de Capitalitat de València.

Equitat i drets socials

L’eix sobre equitat i drets socials de l’Acord Marc inclou 39 punts; 36 s’han realitzat o estan en curs de realització. L’alcalde ha declarat que “la inversió en benestar social està sent molt significativa: 11,6 milions d’euros en crèdits extraordinaris al 2020 i 5,3 milions d’euros d’increment al pressupost de 2021”.

El primer edil ha incidit en “l’atenció ciutadana proactiva” que s’ofereix des dels servicis municipals. El servei de teleassistència té previst ampliar el nombre de persones ateses i es crearan tres nous centres municipals de servicis socials més: al Cabanyal, de pròxima obertura, i a Benicalap i Russafa, en període d’obres en aquests moments. “Això ens està permetent avançar en un nou model de funcionament”.

Pel que fa a les persones majors, ha exposat el primer edil, s’han adoptat les mesures necessàries per ampliar el servici de teleassistència, ajuda a domicili i menjar a casa durant la pandèmia, i s’han oferit servicis d’atenció domiciliaria per via telefònica durant el primer període de confinament. Així mateix, s’ha ampliat el contracte de teleassistència pel qual s’obtindran 900 terminals més, “acabant així amb la llista d’espera actual”. “D’aquesta manera s’augmenta el nombre de persones a les quals el consistori atén i s’arribarà fins a un total de 6.900”, ha detallat Ribó, qui s’ha referit al Pla Convivint de la Generalitat 2021-2025, que té previst la construcció d’una residència al barri de Montolivet, un centre de dia al barri de Malilla i un centre intergeneracional a Benimàmet.

Reactivació econòmica

Dins de l’eix sobre reactivació econòmica, s’ha avançat en 33 dels 36 acords contemplats. La infraestructura per a la reconstrucció s’ha materialitzat a través d’un panell de seguiment econòmic i social per seguir l’impacte de la crisi; la compra pública d’innovació, i la creació de l’Oficina Reactiva per atendre qualsevol consulta sobre les ajudes del Pla Resistir.

Ribó ha incidit en el nou Pacte per l’Ocupació de la Ciutat de València que se signarà aquest divendres, i en “la planificació i implementació de diversos programes”, entre els quals es troben Missions València 2030, “una crida institucional a tots els sectors econòmics de la ciutat per reorientar-se a un model neutre en carboni per la seua eficiència i competitivitat”, o Avalua·lab, per al disseny i test de polítiques públiques amb accions de big data.

Des de l’Oficina de Projectes Europeus, ha continuat el regidor, s’han obtingut més de nou milions d’euros d’ajudes per a projectes. A banda, s’han sol·licitat ajudes per valor de 6,5 milions d’euros per millorar l’eficiència energètica, i s’ha preparat la cartera de projectes per rebre els fons de recuperació de la Unió Europea Next Generation, que suposen 1.290 milions d’euros en projectes per concórrer a les convocatòries europees que s’obriran en breu.

La digitalització i eficiència de l’administració és altre dels assumptes inclosos en l’Acord Marc. Amb la finalitat de disposar d’un sistema d’informació que agilitze la tramitació de les llicències d’activitats i obres, s’ha iniciat el Registre d’Activitats i Obres (RAYO), i un projecte per digitalitzar els expedientes en paper de l’arxiu d’activitats i obres. Ribó ha afirmat que més de la meitat de les instàncies administratives que es registren a l’Ajuntament de València es fan ja per Seu Electrònica “en un creixement exponencial”, i ja s’estan tramitant expedients a través d’entitats col·laboradores externes (ECUVs i Oques), que permeten agilitzar també la gestió de llicències.

Joan Ribó ha destacat que “s’ha treballat per tal de mantindre la capacitat financera de l’Ajuntament”. Així, el Ple ha reclamat al govern d’Espanya l’IVA des de desembre de 2017 i que les entitats locals participen en la gestió dels fons Next Generation.

D’altra banda, ha indicat l’alcalde, el govern central va suspendre les regles fiscals a totes les administracions per al 2020 i el 2021, la qual cosa fa possible que els ajuntaments puguen disposar dels romanents de tresoreria durant dos anys. A més, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana traspassarà a l’EMT 18,21 milions d’euros en concepte d’ajudes.

Una ciutat sostenible i saludable

En relació a l’eix al voltant de la salut i la sostenibilitat, 28 dels 29 acords ja s’han posat en marxa. Entre ells, diversos instruments per a la prevenció i control de brots, com ara el sistema per detectar la presència de la covid-19 en les aigües residuals, la comissió de seguiment amb la Generalitat per previndre situacions de risc en els districtes o el treball específic amb famílies amb vivenda precària.

A més, l’alcalde ha posat de relleu que el consistori està treballant en la implantació d’una zona de baixes emissions mitjançant sistemes intel·ligents de trànsit, amb l’objectiu de gestionar el conjunt de la mobilitat amb paràmetres ambientals, i té previst instal·lar dues estacions de control de la contaminació més a l’Olivereta i Patraix.

Quant al planejament urbanístic, s’aposta per la “ciutat dels 15 minuts” i per projectes que recuperen l’espai públic per als vianants, com el de condicionament dels accessos als centres educatius o el de ‘València, ciutat de places’, del qual en són exemples les places de l’Ajuntament, de la Reina, de la Ciutat de Bruges o del Mercat, a Ciutat Vella.

Ribó també ha al·ludit a la renaturalització de la ciutat, gràcies al Pla Verd i de la Biodiversitat, que contempla 15 intervencions en execució o previstes enguany, com el Corredor verd-blau a Benicalap, i al Pla d’agricultures urbanes.