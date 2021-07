Martí inicia el diàleg amb l'oposició per a elaborar els pressupostos de 2022 de la Diputació de Castelló

"Creiem que és important que anem tots de la mà per a fer front a la recuperació econòmica de la província, per aquest motiu considerem que és important traslladar ja a tots els grups la necessitat que sumem en benefici dels nostres municipis", ha assenyalat Martí en un comunicat.

El president de la Diputació, al costat de la vicepresidenta, Patricia Puerta, i el diputat d'Hisenda, Santiago Agustí, ha traslladat les principals idees de l'equip de govern als portaveus del grup popular, Vicent Sales i María Ángeles Pallarés, citant-se en aquest sentit demà amb els diputats de Ciutadans, Cristina Fernández i Domingo Vicent.

José Martí ha assenyalat que "el principal tema que hem de debatre és el de dialogar amb l'oposició, com hem fet en aquests dos anys, per a donar les primeres pinzellades dels pressupostos del pròxim exercici perquè ens enfrontem a importants reptes".

L'equip de govern que formen PSPV i Compromís, segons ha assenyalat José Martí, "està treballant en noves idees", entre les quals destaca l'engegada d'"un pla d'inversions bianual per a ajudar els ajuntaments en el desenvolupament d'obres per als seus respectius municipis".

D'altra banda, José Martí també ha donat a conéixer la intenció de modificar el reglament de la institució "ja que volem que s'arreplegue de manera decidida el poder fer reunions amb els alcaldes i alcaldesses de la província de forma sectorial, ja siga per comarques o per partits judicials".

Martí ha recordat que el reglament arreplega la cimera d'alcaldes de manera biennal en un acte únic que agrupa a tots i totes les representants municipals. "Creiem que, encara que espentats a açò per la pandèmia, va ser molt positiva l'experiència de l'any passat de reunir-nos els alcaldes i alcaldesses per comarques, per la qual cosa volem assentar-ho de forma oficial cada any i esperem comptar amb el suport de tots", ha recalcat el president, qui demana en aquest punt l'aportació de tots els partits.

Per a acabar, José Martí espera que "a la tornada de l'estiu puguem rebre les propostes de tots els partits i treballar de forma decidida per les polítiques que han d'impulsar la recuperació de les nostres comarques i dels nostres municipis en 2022".