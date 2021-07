La Generalitat recolza les reivindicacions del sector fotovoltaic

La secretària autonòmica Transició Ecològica, Paula Tuzón, i el director general de l'àrea, Pedro Fresco, han traslladat al conjunt del sector energètic renovable el compliment "decidit" dels objectius de descarbonització, que exigeixen la implantació de 6.000 MW d'energia solar a la Comunitat Valenciana.

En la trobada han defès que fa falta un major esforç per a convéncer la societat dels efectes positius de les renovables, necessàries per a combatre el canvi climàtic, mentre han lamentat la "tendència conservadora" enfront dels grans processos de transformació social com el de la transició ecològica, informa la Generalitat.

També han destacat l'oportunitat de l'energia renovable en matèria d'ocupació assentada en el territori, disseny integrat o aire net, a més de recordar que els objectius valencians d'implantació suposen només el 0,5% de la superfície de la Comunitat.

El sector ha coincidit a mostrar la seua preocupació pels retards en la tramitació dels expedients i reclamar accelerar la informació pública dels projectes per a treballar conjuntament amb les administracions locals en un model adaptat de consens.

En la trobada, els promotors han conegut el full de ruta de la Conselleria en la promoció d'una fórmula mixta que complete els projectes de menys de 50 MW amb uns altres de major grandària que conjuguen l'impuls a l'energia distribuïda amb la regulació i ordenació de la resta d'iniciatives.

Els representants de la Conselleria han reiterat la voluntat de diàleg i d'accelerar la tramitació, a més de transmetre les tres línies d'ajudes que prepara el Govern en matèria d'implantació de renovables.

Es tracta de 67 milions d'euros per a l'autoconsum i l'emmagatzematge, una dotació pressupostària que articularà la Comunitat, així com la que presentarà l'IDAE al setembre d'acord a la informació traslladada pel Ministeri.

Finalment està previst un altre paquet d'ajudes a l'acompanyament, encara per definir i també de caràcter autonòmic, lligat a l'oficina de Transició Energètica i Acompanyament que engegarà la Generalitat per a facilitar la participació de la societat en la transformació.