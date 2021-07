Paterna llança una campanya per a educar en la responsabilitat de tindre una mascota

A Paterna s'abandonen una mitjana de cinc gossos al mes, xifra que es dispara durant estiu i que demostra la necessitat d'aquest tipus d'iniciatives per a educar en la responsabilitat que comporta tindre una mascota, recorda la regidora de Benestar Animal, Merche Navarro.

Són dades que avala el refugi municipal d'animals de Paterna, que des de principis d'any ha arreplegat prop de 90 gossos i ha retornat 52 d'ells a les seues famílies.

Es tracta d'un treball que va més enllà de custodiar-los i que inclou no només la cura de la seua salut física, sinó també el seu benestar emocional amb passejos diaris, jocs i fins i tot compta amb un etòleg per als casos d'animals amb problemes de comportament.

Paterna també és el primer municipi a sumar-se al projecte 'Mi nuevo mejor amigo', iniciativa desenvolupada per agenciaSEO.eu per a potenciar les adopcions responsables a través de les noves tecnologies. Aquest esforç conjunt ha permès que 2021 s'hagen adoptat 33 gossos i 71 gats.

A tot açò se suma la recent aprovació de l'ordenança municipal de benestar animal, que naix amb la voluntat de fomentar la tinença responsable d'animals i lluitar contra l'abandó i el maltractament animal amb mesures com la creació del cens genètic caní per a previndre conductes incíviques i garantir el benestar animal.

Aquest cens permetrà identificar als gossos pel seu ADN, de manera que es garanteix la seua protecció en cas que siguen robats, es perden, siguen maltractats o abandonats. Fins al 31 de desembre, l'extracció d'una mostra de saliva i el registre és gratuït per a tots els veïns i veïnes a Paterna.

L'ordenança arreplega altres mesures per a millorar la convivència entre persones i mascotes, com el permís d'accés de mascotes a edificis i transport públic o mesures per a protegir als animals com la regulació de les conductes que puguen suposar un maltractament físic o psíquic amb multes de fins els 18.000 euros.