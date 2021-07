Cinco claves sobre las más de 23.000 plazas de empleo público que el Gobierno aprueba este martes

El Gobierno desplegará este año la mayor oferta de empleo público desde que hay registros. Este martes, el Consejo de Ministros aprobará una convocatoria ordinaria de más de 23.000 nuevas plazas para entrar a formar parte del personal de la Administración General del Estado, que sumadas a los casi 7.000 puestos ya ofertados para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suponen más de 30.000 empleos.

Las cifras de la convocatoria

En concreto, fuentes del Ministerio de Hacienda especifican que el Consejo de Ministros aprobará este martes la convocatoria de oposiciones para cubrir 23.491 plazas, lo que supone el mayor real decreto de oferta de empleo público de la historia. Esos puestos -de los que en torno a 9.500 estarán reservados para promociones internas- complementan las 1.920 vacantes que se cubrirán en las Fuerzas Armadas y los 5.034 nuevos efectivos que se incorporarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre las tres categorías, el Gobierno habrá ofertado un total de 30.445 plazas este año.

Desde 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ofertado más de 100.000 plazas en la administración pública. En la oferta que se aprobará este martes, de hecho, los sectores considerados "prioritarios" -Hacienda no ofrece detalles sobre cuáles son- crecerán en número de efectivos, ya que se sustituirá a todos los trabajadores que se jubilen y se contratará a un 10% más. En los restantes sectores, confirman las fuentes consultadas, la tasa de reposición será del 100%, por lo que no habrá recorte de personal.

Las actividades que se reforzarán

El Ejecutivo no concreta cuáles serán las actividades que recibirán un mayor refuerzo a través de la oferta de empleo de este martes. No obstante, las fuentes consultadas sí señalan que "es importante saber qué profesionales queremos seleccionar y qué talento queremos atraer para hacer frente a nuestras necesidades". Y, en este sentido, afirman que "las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas registran un crecimiento del 37% en el número de puestos ofertados.

Según adelantó El País, para este tipo de actividades técnicas y científicas se reservarán 2.924 plazas, un 37% más que en la convocatoria del año pasado, cuando la oferta en estas actividades fue de 2.128 puestos de trabajo. Además, 1.450 plazas se reservarán para la Agencia Tributaria, y en torno a 1.200 estarán destinadas a la administración de justicia.

El dinero saldrá de los Presupuestos

Fuentes del Ministerio de Hacienda hacen hincapié en que "la oferta de empleo público es coherente y está alineada con el Plan de Recuperación y atiende a las políticas palanca, desde la transformación digital a la inversión en I+D" o "la modernización del sistema fiscal". No obstante, lo cierto es que las plazas que saldrán a concurso las pagará el Estado y no los fondos europeos: así lo confirman estas fuentes, que señalan que "el plan se rige por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021".

En cualquier caso, el Plan de recuperación, transformación y resiliencia elaborado por el Gobierno establece como uno de sus objetivos "la reforma y modernización de la administración pública". Son cuatro los ejes que plantea el Ejecutivo: la "digitalización de la administración", la rehabilitación de sus sedes y la utilización en ellas de energías renovables, la "modernización de la gestión pública" y, especialmente, la "reducción de la temporalidad de los empleados públicos".

Una Administración con exceso de temporalidad

Y es que ese es uno de los principales problemas que aquejan a la administración: su alta tasa de empleo temporal, que afecta a más del 30% de los trabajadores públicos, como ha recordado en las últimas fechas la CEOE a tenor de la propuesta del Ministerio de Trabajo de establecer importantes límites a la contratación temporal antes de final de año. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, España contaba a enero de este año con 2.710.405 trabajadores públicos, 112.000 más que en 2020.

Los sindicatos lo ven insuficiente

El incremento en el número de empleados públicos entre 2020 y 2021, no obstante, estuvo motivado por la pandemia, y la Administración General del Estado apenas se benefició de él: su plantilla registró un crecimiento de menos de 2.000 personas. La inmensa mayoría de las contrataciones las hicieron las comunidades autónomas en personal para las instituciones sanitarias y para ejercer la docencia no universitaria durante la pandemia, aunque Función Pública no aclara cuántos de esos contratos fueron temporales.

Por ello, los sindicatos criticaron este lunes la oferta de empleo público que aprobará el Gobierno y la tacharon de "insuficiente", en palabras de Miguel Borra, presidente de CSIF. Borra recordó que, en los últimos 10 años, la Administración General del Estado ha perdido decenas de miles de empleos, y denunció que "las plantillas están muy envejecidas y en menos de nueve años se jubilarán el 56,3% de los trabajadores".