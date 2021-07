L'Ajuntament de València estudia la via del contenciós per a recuperar 8,5 milions d'euros de l'IVA de 2017

20M EP

NOTICIA

El regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de València, Borja Sanjuán, ha anunciat que el consistori estudiarà la via del contenciós per a reclamar al Ministeri d'Hisenda els 8,5 milions d'euros de l'IVA de 2017 que es van deixar d'ingressar en les arques municipals per una "injusta aplicació de la normativa realitzada pel ministre Cristóbal Montoro".