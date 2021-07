La campaña Montaña Segura reitera la necesidad de ir bien equipado para practicar actividades en la naturaleza

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno autonómico, Mayte Pérez, quien ha estado acompañada del jefe de la Guardia Civil en la zona de Aragón, el general Javier Almiñana, y el presidente de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM), Javier Franco.

Se trata de unos datos algo mejores que los registrados para estas mismas fechas en el año 2019, cuando el Grupo de Rescate de la Guardia Civil ya había realizado 213 rescates, según ha señalado Javier Almiñana. La comparación se ha establecido respecto a la campaña de 2019, por la situación excepcional que se vivió el año pasado debido a la pandemia.

El primer accidente mortal de esta edición de la campaña 'Montaña Segura' se produce en el mes de mayo, mientras que tanto en junio como en julio se registran tres incidentes con resultado fatídico en cada uno de ellos.

Los senderistas son los que más preocupan a los grupos de rescate, por delante de los deportistas de alta montaña, porque los primeros "en la mayoría de los casos carecen de experiencia y de formación, y no llevan el equipamiento adecuado", ha afirmado el general Almiñana.

En este sentido, el general de la Guardia Civil ha detallado que en el 38 por ciento de los rescates realizados se atendió a senderistas, en un 18 por ciento se acudió a recoger a accidentados en terrenos abruptos, mientras que un 10 por ciento se rescataron en espacios de montaña.

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN

Orientar y prevenir a senderistas y otros visitantes de los espacios naturales de la Comunidad es el objetivo de la campaña 'Montaña Segura' que, como ha recordado la consejera de Presidencia, lleva 22 años realizándose, con la colaboración del Ejecutivo autonómico, Protección Civil, 112 y la Federación Aragonesa de Montañismo.

Pérez ha anunciado que este año se ha unido también a esta campaña el Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ) para la "formación en montaña de los monitores de aire libre, para que puedan aconsejar a los jóvenes en sus salidas a la naturaleza".

Para ello se cuenta este año con un servicio de voluntarios "distribuidos por toda la geografía aragonesa", ha detallado Javier Franco. Se trata de casi 600 voluntarios atienden a los visitantes desde los 321 puntos de información situados en su mayor parte en los Pirineos.

Este año se está trabajando con todas las comarcas con áreas de montaña, con mayor intensidad en Sierra de Guara, Moncayo, Valle de Benasque, Valle de Ordesa, valles del Cinca (Pineta) y Cinqueta (Chistau), Valle de Tena, Valle del Aragón y Valles occidentales, así como en las zonas de la Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y Matarraña.

CONOCER EL PERFIL DE LOS VISITANTES

Una segunda faceta de la campaña 'Montaña Segura' es recabar información sobre estos visitantes, a través de las entrevistas que también realizan los voluntarios. Durante el año pasado se llevaron a cabo 9.000 de estas encuestas que mostraron que el perfil de quien salía a la naturaleza "eran gente más joven, con un menor número de extranjeros que habitualmente, es decir, que se trataba de usuarios del territorio o de Comunidades limítrofes, y con una peor preparación técnica" ha detallado el presidente de la FAM.

Franco ha destacado la labor de los voluntarios para explicar a senderistas y otros visitantes que "ir a un espacio natural, por fácil que parezca, exige una preparación previa". En este sentido, ha explicado que los excursionistas tienen que investigar el terreno, informarse de las condiciones meteorológicas y que vayan equipados con el material necesario para cualquier circunstancia, porque en montaña las condiciones pueden cambiar "drásticamente", y ha recordado el eslogan de la campaña de este año: 'Planifica, Equipa tu mochila y se prudente'.

También la consejera de Presidencia ha insistido en el mensaje de recuperar las actividades al aire libre sin olvidar la prudencia. Pérez ha resaltado que "en Aragón tenemos un recurso maravilloso que son nuestras zonas de montaña, nuestros paisajes, nuestros senderos o nuestros barrancos; que no son solo un recurso turístico, sino un valor social para el disfrute personal de la naturaleza".

Ha hecho hincapié en "animar a que la gente salga a la montaña y a disfrutar de la naturaleza, pero con plena seguridad". A colación, ha indicado que dentro de esta campaña se han editado más de 100.000 folletos "con información sobre las rutas que puede realizar, y los recursos naturales que tiene su alcance, pero también oficinas de turismo, alojamientos hosteleros o empresas de aire libre".

En este material gráfico se incluyen también datos sobre los refugios de montaña, albergues o servicios de guía. Pérez ha resaltado "la calidad de los guías de Aragón" al tiempo que ha recomendado, para quienes no disponen de experiencia o no conocer el terreno, de acudir a estos profesionales "que les van a facilitar, no sólo un conocimiento mejor de la zona, sino un mejor disfrute de la actividad".

También el presidente de la FAM se ha referido a la conveniencia de acompañarse de alguien formado en la práctica deportiva de montaña y conocedor de la zona que vamos a recorrer para disfrutar de las actividades al aire libre.

Para iniciarse en la montaña con solvencia y tranquilidad, Javier Franco ha recomendado "afiliarse a un club de montaña", donde hacer salidas con otros socios expertos.

Una práctica que no ha sido la mantenida por la población durante este último año, cuando, pese a aumentar el número d personas que salen a la naturaleza, los afiliados a la Federación Aragonesa de Montañismo han bajado de los 14.200 a los 13.000 federados. Un dato que Franco atribuye a "los cierres y confinamientos durante este invierno y primavera", y que espera que se pueda revertir pronto.

OBSERVATORIO DE MONTAÑA

La comparecencia ha sido previa a una reunión de la Comisión de Seguimiento de Rescates en Montaña, en la que han estado presentes representantes de la Guardia Civil y de los departamentos de Presidencia y de Sanidad del Gobierno de Aragón.

En el convenio Montaña Segura también se encuadra el Observatorio de la Montaña, un órgano pionero a nivel nacional constituido en 2018 para impulsar políticas de seguridad en el medio natural en general y en la montaña en particular, analizar y valorar la casuística sobre los accidentes y establecer pautas y estrategias de prevención.

En febrero se celebró una reunión del Observatorio con el balance del programa Montañas Seguras de 2020 y ahí se ofreció un catálogo con 68 actividades deportivas distintas que se realizan en el territorio aragonés, desde escalada a parapente o micología. Un ejemplo de la utilidad de este órgano, que por su naturaleza tiene un carácter muy práctico.