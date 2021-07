L'Ajuntament d'Alacant preveu aprovar en junta de govern un acord per a executar les obres de millora en polígons

Aquestes obres tenen un termini d'execució de quatre mesos i consisteixen en un projecte que "està dins del Pla d'Actuació d'Energia Sostenible del Municipi d'Alacant". Sobre aquest tema, l'edil d'Infraestructures, José Ramón González, ha destacat la importància "de poder dur a terme aquesta necessària renovació de l'enllumenat en els polígons industrials per a substituir els actuals llums per lluminàries LED", segons un comunicat del consistori.

La iniciativa es coordina també amb la regidora de Foment i Ocupació i responsable de l'Agència Local de Desenvolupament, Mari Carmen d'Espanya, que ha subratllat que amb ella es pretén modernitzar les zones industrials, millorant l'eficiència energètica ressaltant "l'esforç que està realitzant l'Ajuntament en la millora dels polígons industrials i les àrees econòmiques amb l'objectiu de millorar l'atracció de noves empreses i la generació d'ocupació".

Aquesta intervenció té per objecte establir les condicions que han de reunir els elements d'urbanització de l'espai públic, la substitució de lluminàries actuals per altres noves de tecnologia LED, i l'execució d'instal·lació elèctrica i quadre de comandament per al nou enllumenat a instal·lar, amb una millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat en la ciutat.