Castelló ordena la retirada del monument als caiguts del parc Ribalta

"Basant-nos en la legalitat i tenint sobre la base de l'informe de l'autoritat competent, que determina que el monument és un vestigi d'exaltació franquista, com a regidora amb les competències delegades de Memòria Democràtica ordene la retirada del monument als caiguts del Parc Ribalta", assenyala Verònica Ruiz en un comunicat municipal.

Ara es donarà trasllat de la resolució a l'àrea d'Obres i Projectes Urbans perquè execute el projecte de retirada del monument i ampliació del parc. El decret també serà traslladat a l'àrea de Patrimoni perquè inicie el procediment de cessió de la creu llatina del monument a la diòcesi de Sogorb-Castelló, després de la reunió que va compartir l'edil amb els seus representants.

El consistori disposa de l'autorització de la direcció general de Cultura i Patrimoni per a executar el projecte de retirada del monument i l'ampliació del jardí del parc, Bé d'Interés Cultural (CIB). Cal recordar que l'espai on es troba el vestigi és de titularitat municipal i que el nou expedient administratiu per a la retirada, activat al maig de 2021, ha sumat més d'un centenar d'al·legacions a favor.

En aquesta línia, el comité tècnic d'experts per a la valoració de la retirada dels vestigis de la Comunitat Valenciana va determinar que el monument del parc Ribalta "continua sent en l'actualitat un signe d'exaltació de la Guerra Civil i la dictadura per a ser un punt de concentració per a l'exaltació del franquista en dates concretes", mentre la direcció general va notificar que aquest monument és actualment contrari a la democràcia i que cal aplicar les lleis.