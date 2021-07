Eba Blanco asegura que su nombramiento como secretaria general en funciones de EA "nunca ha sido recurrido"

La dirigente ha valorado este lunes la sentencia, conocida la pasada semana que, entre otras cuestiones, pide rehacer el reglamento de las primarias.

Eba Blanco ha comparecido en Vitoria, donde ha resaltado que desde que el jueves se conoció el fallo de la Audiencia Provincial de Álava ha "leído y oído" que su nombramiento ha sido "anulado". "Eso es mentira. Directamente. Mi cargo no se deriva de las primarias porque ese proceso quedó en suspenso en noviembre de 2019 a consecuencia de la demanda de Ramírez, Iratxe López de Aberasturi, Miren Aranoa y Mikel Goenaga", ha concretado.

En su comparecencia ha puesto de relieve que su nombramiento como secretaria general en funciones "fue una decisión de la Asamblea Nacional para evitar el vacío de poder tras la suspensión de las primarias y esa decisión nunca ha sido recurrida".

Blanco también ha recordado la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava "en respuesta al recurso que el denominado 'sector crítico' presentó contra la sentencia de julio de 2020 que daba la razón en todo a la Ejecutiva Nacional". Ha destacado que "la sentencia no es firme porque cabe recurso y aún no hemos decidido si vamos a recurrir la parte del fallo que se refiere a la repetición de las primarias".

ACTUACIÓN IRREGULAR

En todo caso, ha dicho que "la sentencia viene a confirmar la actuación irregular y fraudulenta del llamado sector crítico en la Comisión de Garantías y en lo referente al uso de la base de datos de la afiliación".

Eba Blanco ha considerado "muy grave que la Audiencia Provincial rechazara su recurso en esos puntos y certifica el funcionamiento irregular de la Comisión de Garantías, confirmando así la sentencia de hace un año".

En ese sentido, ha recordado que la sentencia señalaba que "no puede afirmarse que las resoluciones de la Comisión de Garantías sean acordes a derecho", así como que "las deficiencias afectan a todas las resoluciones de la Comisión de Garantías traídas a este procedimiento".

Ha denunciado que "durante todo este proceso la Comisión de Garantías no ha sido el órgano neutral que imparte justicia y garantiza los derechos de toda la afiliación, sino que ha sido un instrumento del sector crítico en su batalla con la Ejecutiva Nacional.

También ha subrayado que la Audiencia Provincial "confirma el buen hacer de la Ejecutiva Nacional al negarse a que López de Aberasturi, Aranoa y Goenaga tuvieran acceso indiscriminado a los datos personales de toda la afiliación". Y ha señalado que la sentencia "les acusa de querer acceder a esos datos para impulsar la candidatura de Maiorga Ramírez haciendo un uso fraudulento de los mismos. Y esto también es muy grave y creo que es como para plantearse dimitir".

PROCESO DE PRIMARIAS

En cuanto a la anulación del proceso de primarias, la secretaria general en funciones de EA ha comentado que, como candidata en aquel proceso, se limitó a cumplir las condiciones establecidas en el Reglamento de Primarias.

"Ahora el tribunal ve excesivo exigir a cada candidatura que presente al menos cinco avales también en Iparralde y por eso ordena aprobar un nuevo Reglamento de Primarias y después repetir el proceso. Eso es lo que ordena", ha argumentado.

Eba Blanco ha hecho público que, "al margen de que recurrir esa parte no está todavía decidido", acatan la sentencia pero entienden que "esa parte carece de efectos prácticos porque el proceso congresual de EA ya está abierto". En este sentido, ha recordado que se ha tenido que retrasar unos meses "por culpa de la pandemia, pero el proceso ya está en marcha y culminará en febrero o marzo con la celebración del congreso, en el que todos los afiliados y afiliadas de EA elegiremos democráticamente una nueva Ejecutiva Nacional".

La secretaria general en funciones de EA ha puesto sobre la mesa que "hasta hoy" apenas ha hecho declaraciones. "Durante todo este tiempo me han insultado y calumniado públicamente, pero he permanecido en silencio por respeto al proceso judicial y a toda la afiliación. Creo que ya es hora de hablar claro", ha resaltado.

Así, ha indicado que "la situación que hoy se vive en EA tiene su origen en el último congreso": "Una parte del partido no asumió entonces la victoria de Pello Urizar y desde el día siguiente al Congreso se ha dedicado a torpedear el trabajo de la Ejecutiva Nacional, una actitud que se intensificó con la dimisión de Urizar porque su único objetivo es tener el control del partido".

Ha subrayado que "quienes se erigen en defensores únicos de EA lo único que han hecho en este tiempo ha sido debilitar a EA y, de paso, perjudicar a EH Bildu". "Hoy EA es más débil porque su esfuerzo principal ha sido que demos un espectáculo bochornoso ante la sociedad", ha criticado.

AGENTE POLÍTICO CLAVE

Blanco ha dicho que no entiende "así la política, ni mucho menos EA" y ha defendido que durante la última década la formación ha sido "un agente político clave para Euskal Herria".

"Hemos contribuido de manera fundamental a construir la alternativa de gobierno tanto en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como en Navarra. Y en Iparralde también hemos sido importantes en todos los pasos que ha dado el abertzalismo. Y así debemos seguir", ha confiado.

También ha señalado que no conoce a nadie en EA "que pretenda la disolución del partido". "Ya vale de mentiras. Veo el futuro con una EA fuerte como parte fundamental de una EH Bildu cada vez más grande, cada vez con más apoyo social. Ese y no otro es mi objetivo", ha recalcado, para añadir que no mide "la importancia y la influencia de EA en función de los cargos y los sillones que ocupan".

PETICIÓN DE DIÁLOGO

Ante la petición de diálogo por parte de Maiorga Ramírez, ha señalado que siempre está dispuesta a dialogar, pero "no a que me insulten". "Como poco, es una forma curiosa de pedir diálogo acusar al mismo tiempo a la otra parte de actuar de manera perversa y totalitaria. No parece que sea una llamada sincera a dialogar, máxime cuando todos los intentos que hemos hecho desde la Ejecutiva Nacional en ese sentido han sido rechazados", ha lamentado.

Por ello, ha insistido en que "si el sector de Ramírez está dispuesto de verdad a trabajar con lealtad y sinceridad para fortalecer el proyecto de EA y construir un partido más fuerte", ella va estar ahí porque ese es su "objetivo".

Por último, Blanco ha puesto de relieve que "eso exige decirle a la afiliación la verdad". "No cabe plantear hipótesis imposibles a sabiendas de que lo son, como eso de volver a 2011 para rehacer EH Bildu. Reforzar EA como partido no pasa por deshacer todo lo que en estos diez años hemos construido en EH Bildu. Lo que tenemos que hacer es profundizar y fortalecer nuestra aportación a EH Bildu y a toda la sociedad", ha finalizado.