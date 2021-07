El PP denuncia la "precarietat" de la residència de Carlet per la falta de personal i l'absència de test Covid

20M EP

NOTICIA

La portaveu de Política Social del grup popular a les Corts, Elena Bastidas, ha denunciat la "precarietat" de la residència d'ancians de Carlet per la falta de personal que ha obligat a tancar una planta, l'aparició de positius per Covid entre els residents per la falta de test i l'"oblit" en què ha quedat la reforma integral de 20 milions d'euros anunciada per la vicepresidenta Mónica Oltra.