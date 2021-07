Ivace reuneix 130 experts del sector d'indústries creatives i culturals en un repte europeu per a impulsar la innovació

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l'Ivace, lidera aquesta iniciativa a la Comunitat amb la finalitat de recolzar a artistes, persones creadores, professionals de la cultura i organitzacions que tinguen un projecte innovador, a cooperar i co-crear amb actors locals i de tota Europa posant a la seua disposició instruments que els facen més resilients i competitius.

El termini d'inscripció ja està obert perquè empreses i persones del sector interessades poden presentar la seua idea o projecte innovador a les tres àrees de treball que inclou el repte: Cultura inclusiva, Cultura digitalitzada i Cultura Sostenible.

Les persones participants seleccionades s'agruparan en equips, reptes i àrees de treball per a preparar un projecte europeu susceptible d'aconseguir finançament.

Durant tot el temps que dure aquest repte, les persones seleccionades es formaran en fons europeus i tindran un acompanyament continu per part de mentors experts, els qui els introduiran en la iniciativa Startup Europe Awards de la Comissió Europea implementada per la Fundació Finnova per a identificar 'startups' disruptives.

Aquesta metodologia promou la col·laboració públic-privada, sensibilitza sobre la importància de l'autoemprenedoria com a motor generador de l'ocupació i afavoreix la generació d'aliances que ajuden a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenibles de les Nacions Unides i les accions del Pacte Verd Europeu, contribuint així a l'economia circular, la lluita contra el canvi climàtic i el turisme sostenible.