El diputado popular Eloy Suárez defiende el uso de mascarillas en exteriores en vista del repunte de casos

La hoja de ruta del presidente Sánchez se sigue cumpliendo "escrupulosamente", ha señalado Suárez, que pasa por "dividir a la nación española en dos, enfrentar a unos contra otros, y en definitiva, aislar aquellas fuerzas políticas que considera que son enemigos". Así es difícil entender la política, ha añadido.

Sobre el Gobierno central, ha subrayado que sigue apoyándose en aquellos que quieren romper España y, fundamentalmente, en los herederos de ETA. Además, Suárez ha incidido en que durante este periodo político, Sánchez ha cumplido su proyecto estrella: los indultos a los condenados por el 'procés' en Cataluña.

La decisión de indultar a los presos ha hecho de esta figura jurídica un "auténtico disparate", ha declarado el popular, quien ha reconocido que el arrepentimiento es un requisito mínimo para su aplicación. No sólo no hay arrepentimiento, sino que han amenazado con volver a hacerlo, ha agregado. Con esta decisión, ha dicho Eloy Suárez, Sánchez ha pretendido asegurar la gobernabilidad.

Los nombramientos de los nuevos ministros en el Gobierno de España también han sido motivo de debate entre los populares, que han considerado la asignación de cargos como "un mero cortafuegos del incendio que había en Moncloa". Así, sobre las nuevas titularidades poco podemos esperar, ha dicho, ya que se trata de "Sanchismo en estado puro".

Por otro lado, a nivel económico, ha enfatizado que la luz, la gasolina o el gas han alcanzado precios históricos y ha resaltado el número de paradas, más de cuatro millones y medio. En esta línea, ha continuado que la deuda bate récords históricos: 1,4 billones de euros. "En lo económico somos imbatibles por lo negativo: España está mucho peor que otros países", ha aseverado.

Eloy Suárez también ha recordado los últimos varapalos judiciales al Gobierno en los tribunales con las sentencia de RTVE, del estado de alarma o del Plus Ultra.

"Somos irrelevantes en Estados Unidos, en la política exterior en Europa, y tenemos un gran problema con Marruecos", ha aclarado el diputado popular sobre el papel de España en el ámbito internacional, "y en Europa empiezan a hacerse bastantes preguntas".

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS

La nueva ola de casos de COVID-19 que afecta a España se ha desencadenado tras la supresión de algunas restricciones, como la relativa al uso de la mascarilla en exteriores, siempre y cuando exista distancia de seguridad. En este sentido, el representante popular ha cifrado en cuatro las veces que Sánchez había dado por finalizada la pandemia.

Sobre las vacunas, Suárez ha enfatizado en que el Gobierno ha presentado ya varios calendarios, y por lo tanto, "en alguno acertarán". Además, ha acusado al presidente de España de ejercer "dejación de funciones" al "endosar" el tema de la vacunación a las comunidades autónomas, por lo que lo único que ha hecho ha sido ponerle el sello del Gobierno cuando se estaban bajando los paquetes de los aviones.

Además, el diputado aragonés ha criticado que Pedro Sánchez se ha valido del concepto de "cogobernanza" para trasladar el problema de la gestión de la pandemia a las comunidades autónomas.

De este modo, ha declarado que lo que no se han alcanzado son los porcentajes anunciados en el proceso de vacunación. "No puedes decir que vas a llegar al 70%, estar en el 60%, y venderlo como un éxito", porque te has equivocado en tus predicciones, ha sostenido.

Acerca del decreto aprobado el pasado 24 de junio, que exime del uso de mascarillas, el diputado popular ha cargado contra el presidente del Gobierno, señalando que no se trata de una decisión meditada en términos sanitarios, porque estaba desaconsejado debido al aumento del pico de contagios.

En este sentido, ha justificado esta decisión gubernamental de suprimir la obligatoriedad de las mascarillas como compensación al enfado de los españoles, "para intentar hacer olvidar lo acontecido con los indultos", ha añadido.

Suárez ha enfatizado en la idea de que el Gobierno se ampara en que el decreto apela a la distancia de seguridad para poder quitarse la mascarilla en exteriores, pero, en palabras del diputado, el mantenimiento del metro y medio, es algo dudoso.

"A lo mejor es mucho más inteligente volver a ese estado de las mascarillas, fundamentalmente a la vista del rebrote", porque "algo tendrá que ver, porque hasta que las mascarillas estaban en uso no había estos repuntes".

LAS PROPUESTAS DEL PP

Eloy Suárez ha reproducido las propuestas de Pablo Casado en la última reunión de la Junta Directiva, que según ha detallado, pasan por la continuidad del proyecto "que se lleva ofreciendo diez años", y pactos de Gobierno con el PSOE.

"Seguimos ofreciendo un pacto por la ley para abordar la pandemia, porque hace falta una ley nacional", ha reconocido Suárez. En lo relativo a la gestión de fondos públicos proponemos la creación de una oficina formada por técnicos cualificados y con una persona a cargo de la dirección, ha avanzado.

En Educación, el proyecto del grupo popular, ha propuesto un proyecto educativo "que no excluya a nadie", frente al que hay ahora. Asimismo, en lo relativo al empleo han planteado una bajada de impuestos; también acuerdos sobre pensiones, así como sobre la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial.