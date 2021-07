AMP.- Cvirus.- Barceló: "Estem començant a doblegar la quarta onada"

"Estem començant a doblegar la quarta onada, quinta en la resta d'Espanya", ha manifestat en la Diputació Permanent de les Corts unes hores després de l'entrada en vigor de les noves mesures, com la pròrroga del tancament de l'oci nocturn o l'ampliació del toc de queda de 32 a 77 localitats.

Barceló, en una compareixença a petició pròpia després de l'última de fa sis mesos, ha garantit que en les pròximes setmanes s'accelerarà la vacunació dels valencians per a complir els objectius marcats i que aquest procés serà més "eficient" gràcies a l'adaptació de les vacances.

Així, ha reafirmat que el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat, "almenys" el 70% de la població major de 12 anys haurà rebut la pauta completa. Aquesta setmana estan citats els joves d'entre 20 i 29 anys de forma generalitzada i en l'última d'agost arrancarà la vacunació dels de 17-19.

Per a açò ha destacat la previsió del Ministeri d'entregar 243.970 dosi extra durant el pròxim mes per a "compensar el desfasament" dels últims mesos, quan es prioritzava a les comunitats més envellides.

"UNA DE LES MAJORS TAXES DE VACUNACIÓ DEL MÓN"

En general, ha defès les vacunes com "un símbol d'esperança i una motivació cap al futur" i ha ressaltat que des de l'inici de la vacunació no s'ha produït "ni una sola defunció per COVID" en centres de majors, així com que la Comunitat té "una de les taxes més altes del món de població vacunada amb pauta completa" (57%).

"La immensa majoria dels ciutadans es vacuna de forma massiva (...) Només l'1,13% de la població la rebutja expressament", ha asseverat, tant per negativa explícita com per contraindicacions.

A més, ha destacat que la immunització permet reduir "dràsticament" tant les morts com els quadres greus del virus entre la població amb pauta completa, amb el que l'augment de la incidència "no s'està traduint en una pressió hospitalària elevada".

Actualment, segons les seues xifres, la variant Delta suposa més del 70% de casos a la Comunitat i en els hospitals valencians hi ha 586 hospitalitzats, 78 d'ells en UCI, enfront dels 4.777 i 670 que hi havia al gener, amb dades de l'última actualització del passat divendres.

La titular de Sanitat ha alertat que la meitat dels ingressats té menys de 50 anys (55,5% en planta i 48,5% en UCI) i que, des de finals de juny, la positivitat de les proves diagnòstiques ha augmentat del 3,45 al 15,93% i els diagnosticats amb simptomatologia lleu del 20 al 56%.

En aquesta línia, ha advertit d'un augment "important" dels brots d'origen social, que són el 82% del total, la majoria vinculats a reunions de familiars o amics, i ha recordat que els contagis ara afecten especialment als joves.

Amb tot, ha remarcat que la incidència general de la Comunitat està 120 punts per sota de la nacional i que la pressió hospitalària està "lluny" de les últimes onades, a més de reivindicar el "enorme sacrifici" dels joves i els sanitaris.

REFORÇOS I OPOSICIONS

En matèria de personal, Barceló ha insistit que la contractació de "tots els professionals que el sistema pot absorbir" i ha xifrat el reforç actual en 13.803 sanitaris entre la renovació del pla de vacances i els nous rastrejadors.

"Aquest govern està absolutament compromès amb l'estabilitat en l'ocupació pública", ha asseverat, per a recordar que estan pendents les oposicions dels últims quatre anys amb 15.392 places i que les de 2017, 2018 i 2019 es reprendran entre novembre i desembre amb l'objectiu de reduir la temporalitat a menys del 10%.

També ha destacat la incorporació d'un miler de MIR fa una setmana i ha garantit que la digitalització de la sanitat valenciana "ha vingut per a quedar-se" amb la implantació progressiva de la tele-consulta.

L'OPOSICIÓ CARREGA CONTRA BARCELÓ

En el debat, l'oposició ha tornat a exigir la dimissió de Barceló. El diputat del PP José Juan Zaplana li ha acusat d'autocomplaença i d'"amagar-se en la pandèmia per a ocultar la seua incapacitat" i ha advertit que "el seu recanvi està preparat", a més de proposar un decàleg de mesures com garantir la vacunació de pacients crònics o establir cita prèvia voluntària per als joves durant les 24 hores.

De Cs, Fernando Llopis ha enlletgit a la consellera socialista l'"amuntegament" per les llistes d'espera i que el Ministeri "castiga" a la Comunitat amb el repartiment de dosi, a més de denunciar que "la temporada turística s'ha anat a la merda per la seua incapacitat".

I la síndica de Vox, Ana Vega, ha criticat Barceló per "no assumir responsabilitats", per criminalitzar als joves i per la "llei seca" de prohibir la venda d'alcohol des de les 20 hores.

Com a rèplica, la consellera ha lamentat que l'oposició plantege la "dualitat" de salvar l'economia o salvar vida, ha destacat la baixada de la llista d'espera per a operacions a 98 dies i ha garantit que cada autonomia rebrà les dosis que li corresponen a l'agost.

També ha rebutjat que s'hi haja judicialitzat la pandèmia, que no es justifique l'aplicació del toc de queda als ajuntaments o que es comunicara la no renovació de contractes per missatge: "No existeix tal Whatsapp. Han fet circular aquest 'fake' per a fer creure a la ciutadania que la sanitat no té cor".

REBUTJA PCR NEGATIVA EN OCI NOCTURN

D'altra banda, Barceló ha descartat la possibilitat plantejada pel PP de reobrir l'oci nocturn presentant justificant de vacunació o PCR negativa, ja que creu que seria discriminatori, que ha d'establir-se a nivell nacional i que seria convenient estendre el certificat COVID de la UE per a altres usos.

I ha recordat a la població, davant els dubtes exposats per Unides Podem, que els autotest que es venen en farmàcies no confirmen cap cas: "Si donen positiu, passa a ser sospitós, mai confirmat".