L'Ajuntament de València autoritza 54 xurreries ambulants per a Falles entre el 31 d'agost i el 5 de setembre

La instal·lació de llocs de venda de masses fregides estarà enguany exempta del pagament de taxes amb motiu de la crisi del Covid-19, ha indicat el consistori en un comunicat.

En total, s'han autoritzat 54 xurreries o llocs de venda de masses fregides. La majoria de les peticions han sigut sol·licitades per comissions falleres tot i que també hi ha peticions per part de bars, gelateries i orxateries.

Encara que hi ha peticions de la majoria dels districtes de la ciutat, Ciutat Vella, l'Eixample i Extramurs són tres zones que acumulen una part important de les peticions.

Els llocs de venda autoritzats no podran superar els 8x3 metres i vendran exclusivament massa fregida amb una composició de farina de blat, oli vegetal, aigua potable i additius autoritzats, a més de productes tradicionals com a carabassa i figues.

Els llocs podran vendre també xocolata sempre que disposen de la maquinària adequada i sempre que aquest siga de fàcil neteja. Els llocs ambulants hauran de mantindre les adequades mesures higièniques i sanitàries, mampares de separació, campana extractora de fum i tenen prohibit obstaculitzar el pas de vianants, el trànsit de vehicles, les eixides d'emergència o l'accés a vivendes i tendes.

En cap cas podran instal·lar taules o cadires o fer abocaments d'oli en la xarxa municipal de séquies o sanejament. Les parades hauran d'estar completament desmuntades a les onze hores del dia 6 de setembre.

BEAMUD: "COMPROMÍS D'AJUDAR"

La regidora, Lucía Beamud, ha explicat que "l'Ajuntament ha reiterat el seu compromís d'ajudar, amb les seues possibilitats i competències, als diferents sectors de l'activitat comercial que ocupen, en aquest cas, el domini públic municipal".

Beamud ha afirmat que "des de Domini Públic es van tramitar les peticions d'una forma molt àgil per a poder facilitar les tasques a les comissions falleres a l'hora de poder preparar-se la gran cita que són les falles de 2021". "En aquest moment acabem de traure la resolució per a autoritzar l'ocupació de domini públic de diferents xurreries a les comissions falleres", ha agregat.

La regidora ha assenyalat que, enguany, els llocs de masses fregides estan exemptes del pagament de taxes, una exempció que, en opinió de la regidora, "s'afig a l'exempció de taules i cadires, activitats culturals i venda no sedentària, entre altres".