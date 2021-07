Ana Obregón le dedica una carta a su madre por el día de Santa Ana: "Perdona por no haber entrado todavía en tu duelo"

Ana Obregón sigue pasando sus vacaciones en su casa de Mallorca, un verano muy intenso después del fatídico año que ha vivido la presentadora tras la muerte de su hijo y de su madre.

Sus redes sociales son su vía de escape para expresar sus sentimientos y dedicarle a sus seres queridos palabras tan emotivas como las que ha escrito hacia su madre por el día de Santa Ana.

A través de una publicación en su perfil oficial de Instagram la actriz ha querido recordar a su progenitora en un día tan especial: "Siempre hemos celebrado nuestro Santo juntas. Hoy he enviado un ramo de Peonías blancas al cielo como hacía siempre, con una nota de perdón".

"Perdona mamá por no haber entrado todavía en tu duelo, pero es que ya no me quedan lágrimas. Así que tengo que engañarme a mi misma pensando que aún tengo a mi mejor amiga sujetándome la mano con ese amor infinito que solo puede dar una madre", ha escrito emocionada Ana Obregón.

Una carta que se suma al agradecimiento que escribió este pasado domingo a su gran amigo, Raúl Castillo. El relaciones públicas y la actriz tienen una amistad desde hace 20 años y Obregón no quiso dejar pasar la oportunidad de agradecerle su apoyo.

Con una fotografía de ambos en la piscina de su casa de Mallorca, sonrientes y con un poema de Pablo Neruda, la actriz ha querido mostrarle su tremendo cariño.

"Esa es una amistad eterna... Cuando estás triste y el mundo parece oscuro y vacío, esa amistad eterna levanta tu ánimo y hace que ese mundo oscuro y vacío

de repente parezca brillante y pleno", se sinceraba Ana a través de las palabras del poeta.

Por su parte, Raúl Castillo también subía una fotografía con su íntima amiga en la misma red social, en la que le dedicó unas palabras de cariño: "Me encanta estar contigo y verte sonreír amiga, eso para mí es lo más importante cariño mío, se lo prometí que cuidaría de ti con todo mi amor".

Sin duda unas palabras y una compañía que Ana Obregón habrá agradecido en estos momentos tan duros y con la nostalgia a flor de piel.