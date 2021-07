Almeida insta a Sánchez a exigir a Pere Aragonès acudir a la Conferencia de Presidentes antes de su reunión bilateral

El portavoz del PP nacional y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que exija al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se siente en la Conferencia de Presidentes que se celebrará el próximo viernes en Salamanca antes de ir a una mesa bilateral.

Desde el Retiro, que ha visitado tras ser declarado ayer Patrimonio Mundial junto con el Paseo del Prado, Almeida ha sostenido esta posición después de referirse al cuestionamiento que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, hace sobre la reunión convocada por Sánchez para esta semana.

"¿A alguien le puede extrañar que si no se cumplen las normas no vaya a acudir? Me parece una postura coherente por parte de Isabel Díaz Ayuso porque es una Conferencia de Presidentes importante, donde se va a tratar tanto el tema de la vacunación como los fondos europeos, pero no ha habido una sola reunión preparatoria y la escaleta es para Pedro Sánchez y después cinco minutos a cada presidente. ¿Para qué sirve eso?", ha argumentado Almeida.

Esto le ha llevado a centrarse en Aragonès, "que ya dicho que no va". "Si él no está dispuesto a sentarse con Pedro Sánchez y con los representantes de todos los españoles, si no está dispuesto a tener esa mínima lealtad institucional, ¿por qué el Gobierno de la Nación se va a sentar con él en una mesa bilateral?", ha preguntado.

"¿De verdad que los españoles merecemos que Pedro Sánchez no diga ni mu sobre que Pere Aragonès no vaya a ir a una reunión de presidentes donde se sientan los representantes de todos los españoles en un momento como este y días después está dispuesto a sentarse con él?", ha cuestionado el portavoz del PP nacional.

Almeida no está de acuerdo con la mesa bilateral con Cataluña pero, de haberla como está, "lo mínimo es decirle a Aragonès que aquí hay un principio de reciprocidad". "Si yo me siento contigo, tú te sientas con los demás. Lo que no puede ser es que no vengas con los demás y te quieras sentar sólo conmigo", ha argumentado.

Reunión con Sánchez el 2 de agosto

Pere Aragonès ya anunció su negativa a acudir a esta Conferencia pese a que se lo pidió expresamente Sánchez en la reunión que mantuvieron hace unas semanas en el Palacio de La Moncloa. A lo que sí acudirá el Gobierno catalán será a la Comisión Bilateral con el Ejecutivo central que se celebrará en Madrid el 2 de agosto, apenas tres días después de esta reunión con el resto de mandatarios autonómicos. El que tampoco ha confirmado su presencia aún es el lehendakari, Iñigo Urkullu.

La secretaria general del PSE-EE y vicelehendakari, Idoia Mendia, y el presidente del Grupo Socialista en el Parlament de Cataluña y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, han pedido este lunes ambos que asistan para defender los intereses de catalanes y vascos y por la importancia de las cuestiones que se tratarán en el foro: la evolución de la pandemia y la gestión de los fondos de recuperación europeos.

Malestar por una escueta convocatoria

Esta Conferencia de Presidentes se celebrará entre las quejas de algunas regiones, como Madrid o Murcia, al Gobierno por no especificar en la convocatoria ningún contenido de la reunión. Según fuentes autonómicas consultadas, el Ejecutivo se limitó a remitir un breve correo electrónico en el que solo indicaba el día de la reunión y el lugar.

Las mismas fuentes especifican que los presidentes autonómicos dispondrán de un breve espacio de tiempo de palabra para plantear su exposición. Ante esto, el Gobierno ya ha remitido un correo en el que detalla el orden del día de esta Conferencia.

Si las conferencias se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno, no iremos"

"Desde hace 17 conferencias de presidentes no se está cumpliendo el reglamente, que dice claramente que se tienen que convocar con 20 días de antelación, con un orden del día y dejando claro los puntos que se van a tratar, cuándo y dónde", se quejó el pasado viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Nos encantará ir siempre, pero el Gobierno que tengo el honor de presidir no puede ir a una reunión donde nos dan cinco minutos acotados para tratar el reto demográfico, los fondos europeos o la situación de las vacunas. No sabemos si serán más temas o menos y no se tiene en cuenta nuestra opinión porque ya se debería haber peguntado por ella estos días", añadió.

"Por tanto", sentenció Ayuso, "si las conferencias se van a seguir celebrando de esta manera, simplemente para escuchar y aplaudir al presidente del Gobierno, no iremos porque tenemos mucho que hacer y creemos que hay que cuidar las formas y tienen que servir para su objetivo. Si no, es ir para echar un día fuera y no avanzar"