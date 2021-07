Cvirus.- El brot de la presó de Fontcalent (Alacant) suma 121 positius, la majoria lleus i asimptomàtics

Així, encara que la majoria de casos confirmats són "lleus i asimptomàtics", les instal·lacions seguiran en "quarantena preventiva" fins que les autoritats sanitàries ho determinen, segons ha informat fonts d'Institucions Penitenciàries a Europa Press.

D'altra banda, han assegurat que els presos estan "treballant amb grups bambolla" i que està "tot sota control mèdic": "La gran majoria són casos lleus o asimptomàtics, estem duent a terme els protocols perquè la gent no emmalaltisca més", han subratllat.

La situació ha sigut criticada per l'associació professional de treballadors penitenciaris 'Tu abandono me puede matar' (TAMPM), que ha qualificat l'ocorregut com "un dels casos més greus que han tingut lloc en les presons espanyoles", segons ha manifestat en un comunicat.

Per açò, l'associació culpa "directament" la "deixadesa", una vegada més, d'Institucions Penitenciàries, davant "la tardança a fer les tasques de garbellat als residents en els dos departaments confinats".

"La falta greu de personal sanitari que pateix des de fa anys el centre alacantí va fer que les PCR les realitzaren professionals de la Sanitat autonòmica valenciana deu dies després de la detecció dels primers casos" ha indicat.

Així mateix, l'associació també ha fet referència al fet que dissabte passat els interns van protagonitzar protestes per la seua situació "després de deu dies de tancament", en les quals "van colpejar portes i cridaven per les finestres". Igualment, els reclusos "es queixaven del fet d'haver compartit cel·les amb uns altres que finalment han resultat estar contagiats, un fet que ha pogut haver augmentat els casos".

Per la seua banda, Institucions Penitenciàries s'ha referit a aquesta circumstància com una "xicoteta protesta" protagonitzada per algun pres a causa de la "calor" i la dificultat de portar les restriccions durant tants dies. "No ha sigut res que no s'haja solucionat amb diàleg i comprensió", ha agregat.