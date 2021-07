Page espera que la Conferencia de Salamanca no sea una "jauría" y no se limite a "minutos de gloria" de los presidentes

20M EP

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su deseo de que la Conferencia de Presidentes programada para este viernes en Salamanca se aleje de la habitual "jauría política", no se convierta en un debate parlamentario y sirva no solo para que los líderes autonómicos tengan su particular "minuto de gloria".