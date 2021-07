ANPE critica que Lydia Espina se estrene con la publicación en el BOPA del protocolo que el Consejo Escolar rechazó

Según ha señalado el sindicato a través de nota de prensa, se trata de las medidas referidas a la rescisión de los contratos de los profesores de refuerzo, el aumento de las ratios a cifras prepandemia y la reducción de la distancia interpersonal entre alumnos en las aulas, a 1.2 metros.

"Con esta medida, el Principado se aparta de la ruta marcada desde el Ministerio de Educación que, en boca de Celaá, recomendó a las CCAA mantener las contrataciones de profesorado de refuerzo, anunciando para ello una lluvia de millones procedentes del gobierno nacional y de Europa", han indicado, para añadir que el Principado es la única comunidad de nuestro entorno que no renovará estos contratos temporales.

Una medida que aduce a problemas presupuestarios, "lo que no resulta creíble tras la inyección de fondos, que permite que Galicia, Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha, La Rioja, Navarra...mantengan las medidas de distancia personal, desdoblando aulas y contratando profesorado", han afirmado desde ANPE.

"Los profesores no quieren seguir entrando al aula a jugarse la vida y menos sin las medidas de protección adecuadas: a día de hoy no se ha previsto la dotación de mascarillas FFP2 para los docentes, obligación del empresario. Tampoco aceptarán el 'trapu' del año pasado, que Sanidad declaró no idóneo", ha indicado el sindicato, que ha criticado que "se descarga toda la responsabilidad organizativa y de control del covid en los equipos directivos, fiando todo el control del covid a la ventilación con ventanas abiertas".

"La nueva Consejera no tiene los 100 días de cortesía en el inicio de su gestión, porque ya los ha agotado como Directora General, porque el inicio de curso en apenas 30 días apremia, y sobre todo porque ni siquiera el Consejo Escolar se los ha concedido cuando Lydia Espina en persona defendió en el Pleno estas controvertidas medidas, frontalmente rechazadas", han sentenciado.