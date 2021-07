Sandra Pica, sobre su hospitalización tras ser acusada de tener Covid-19: "Que no se diga que yo he contagiado a nadie"

Sandra Pica está viviendo un verano de lo más diferente, tras dejar su relación con Tom Brusse la exconcursante de La isla de las tentaciones colmó los titulares por su relación con Julen e incluso se le vinculó con Jesé Rodríguez.

Pero estas últimas semanas han sido las más complicadas para la joven, ya que tal y como afirmó ella misma, tuvo que ser ingresada por "un fuerte dolor abdominal".

Durante los últimos días, Sandra ha estado actualizando brevemente a sus seguidores sobre su estado de salud, pero este pasado domingo desmintió varias acusaciones.

A través de unas stories en su perfil de Instagram ha querido desmentir algunos rumores que circulaban acusándola de tener Covid-19 y haberle contagiado a Julen.

Captura de pantalla de las 'stories'. INSTAGRAM / Sandra Pica

"Si hubiese tenido Covid no tengo ningún problema en decirlo, pero ni lo tengo ahora ni tampoco lo he pasado. Además el jueves día 15 me pusieron ya la primera dosis de la vacuna" ha comenzado a explicar la extentadora.

Unas acusaciones que además ha aprovechado también para defenderse de los conocidos haters: "Que no se diga que yo he contagiado a nadie porque parece que buscáis la mínima cosa para culparme a mí".

Tras estas explicaciones Sandra ha vuelto a desvelar un poco más de su diagnóstico por el que tuvo que ser ingresada: "Preferiría esperar a decir el motivo del ingreso, pero quiero aclararlo por todo lo que se especula".

La explicación de Sandra a su ingreso. INSTAGRAM / Sandra Pica

"A día de hoy mi diagnóstico es una infección cerca del intestino, las analíticas de sangre muy alteradas, anemia en grado 3 y PTSD (Trastorno por estrés postraumático)", ha confesado la ex de Tom Brusse.

También ha explicado que, además, le quedan por saber los resultados de diferentes pruebas de las que podría tener noticias el miércoles. "Lo único que pido es respeto y tranquilidad para recuperarme", ha pedido Sandra a sus seguidores.