Les obres de soterrament obliguen a tallar temporalment la circulació entre les estacions d'Empalme i Burjassot

Com a alternativa, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha previst un servici d'autobús gratuït per a connectar les dos estacions i enllaçar amb el servei de metro. Aquesta alteració comporta la modificació dels actuals horaris de la Línia 1 en el tram Bétera-Burjassot, en tots dos sentits, que ja es poden consultar a la web de Metrovalencia i a l'app oficial.

Amb la finalitat d'abordar els detalls de l'alteració del servici i evolució de les obres, aquest matí s'ha celebrat una reunió en la qual han participat per videoconferència la directora gerent de FGV, Anaïs Menguzzato, la directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat sostenible, Roser Obrer, i l'alcalde de Burjassot, Rafael García.

El tall només afecta a aquest tram de la xarxa de metro, sense que tinga afecció sobre la Línia 2 (Llíria-Torrent Avinguda), que també discorre per l'estació d'Empalme. D'altra banda, la Línia 4 del tramvia, que uneix les parades de Mas del Rosari i Doctor Lluch, tampoc patirà cap alteració.

Per a facilitar el transbord als autobusos de les persones usuàries en les estacions d'Empalme i Burjassot, FGV ha senyalitzat els punts d'accés als autobusos.

Des de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana es recomana a les persones usuàries que faran ús del servici sustitutori d'autobús que tinguen en compte aquesta situació excepcional a l'hora de planificar els seus trajectes i els seus enllaços amb les diferents destinacions de la Línia 1.

SOTERRAMENT

Amb les obres de soterrament completades s'aconseguirà un augment de la seguretat ferroviària, la supressió del pas per als vianants provisional del carrer València, per la retirada de la via actual i millores, tant en la funcionalitat i capacitat de la línia, com en el seu entorn, amb la urbanització dels terrenys alliberats.

Les obres en execució, el cost de les quals ascendeix a 9,7 milions d'euros, consisteixen a completar la connexió ferroviària de l'estació d'Empalme amb el soterrament existent i amb la via en sentit Bétera, així com la finalització de la urbanització de superfície sobre les vies soterrades, que permetrà donar continuïtat a l'avinguda Burjassot de València cap al nucli urbà de Burjassot, a través del carrer València, mitjançant la retirada de la via existent, que quedarà fora de servici.

La infraestructura i superestructura ferroviària es completen amb les instal·lacions d'electrificació, senyalització i seguretat ferroviària, així com el sistema de ventilació a l'interior del túnel existent.

Al seu torn, FGV cedirà a l'Ajuntament de Burjassot el tram ferroviari que quedarà fora de servici, una vegada es completen les obres de soterrament de la connexió amb l'estació d'Empalme de Metrovalencia, situada en aquest municipi de l'Horta.