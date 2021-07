El Supremo rechaza mantener las condiciones laborales de interina a una mujer que obtuvo plaza como funcionaria

El Tribunal Supremo ha desestimado un recurso de una trabajadora interina que quería mantener las condiciones laborales y salariales obtenidas en ese puesto tras conseguir plaza de funcionaria. Así lo ha comunicado este lunes el Alto Tribunal, cuya Sala de lo Social ha establecido que el acuerdo colectivo de garantías individuales al que la reclamante quería seguir adherida no puede extenderse a la firma del nuevo contrato, que se firmó una vez aprobó las oposiciones.

La mujer entró a trabajar en el Canal de Isabel II, empresa pública de la Comunidad de Madrid, en 2003. Entonces, fue encadenando contratos temporales (como interina) hasta que fue adjudicataria de una plaza de funcionaria tras aprobar las oposiciones en el año 2016. En el transcurso de esos 13 años, más concretamente en 2010, la compañía subrogó a los empleados ante la creación de una nueva sociedad, firmando con ellos un acuerdo de garantías individuales.

Esa especie de convenio le otorgó a la trabajadora unas condiciones laborales, entre otros, complementos salariales, que ella quería mantener una vez le fue adjudicada su plaza pública. Por ello, tras la negación de la empresa, llevó su pretensión ante el Juzgado de lo Social número 27 de Madrid, que rechazó sus aspiraciones al entender que la nueva plaza indefinida significaba la firma de un nuevo contrato, por lo que no se podían mantener las condiciones adquiridas anteriormente.

Esa tesis la ha ratificado ahora el Supremo, cuyo magistrado Ignacio García Perrote, explica en la sentencia a la que ha tenido acceso 20Minutos que el acuerdo previo se hizo para "proteger" el anterior contrato de interinidad ante la subrogación de los trabajadores, pero no el nuevo. “Las condiciones no eran ya las de ese acuerdo colectivo de garantías individuales, sino las de las bases del proceso selectivo”, reza el escrito, que pone el énfasis en que la empleada se presentó libremente a las oposiciones, cuyas condiciones fueron "libremente aceptadas" por ella.

Un voto particular que da la razón a la trabajadora

Frente a la tesis defendida por García Perrote, el juez Ricardo Bodas ha presentado un voto particular -al que se han adherido otros cuatro magistrados- en el que cree necesario estimar las pretensiones de la demandante. El motivo es que, defiende, no se ha probado que se haya producido un cambio en las relaciones laborales antes y después de que aprobase la oposición, lo que provoca que haya quedado demostrado que continuase desempeñando el mismo puesto de trabajo: el de auxiliar comercial.

Por ello, no permitirle adherirse a las condiciones que adquirió cuando era interina provocaría un "perjuicio" hacia la demandante "por el hecho de haber estado prestando servicios para el Canal con un contrato temporal, discriminándola respecto de los trabajadores con contratos de duración indefinida, que siguen disfrutando de la citada garantía”.

Los interinos obtendrán plaza sin opositar si llevan más de 10 años

La sentencia del Supremo llega días después de que el Gobierno salvase 'in extremis' un Real Decreto que se tramitará finalmente como proyecto de ley y que supondrá que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos.

El Ejecutivo sufrió para que el Congreso lo validase, puesto que el apoyo de Unidas Podemos y ERC tardó en llegar. Finalmente, la norma salió adelante con un ajustadísimo resultado: 170 votos a favor, 169 en contra y 8 abstenciones. El apoyo, no obstante, no fue gratis, sino que obligaron a introducir dos mejoras: las pruebas en el proceso de oposición no serán eliminatorias y se podrá conservar la nota durante un máximo de 10 años.