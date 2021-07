Extranjeros sin tarjeta sanitaria vacunados en Cataluña no pueden acceder al pasaporte Covid europeo

Varios ciudadanos extranjeros que se han vacunado en Cataluña pero que no disponen de tarjeta sanitaria no pueden obtener el pasaporte Covid europeo que acredita su inmunidad.

Según ha avanzado Catalán News, esta situación afecta a personas residentes en el territorio pero que no aparecen en el sistema sanitario público y que, por tanto, no pueden acceder al portal que permite obtener el pasaporte Covid-19: La Meva Salut.

Entre abril y mayo el Govern abrió un registro para los extranjeros que no tienen tarjeta sanitaria con el objetivo de vacunar a "todo el mundo que vive aquí" y se apuntaron 5.700 personas. Ahora, sin embargo, como no están en el sistema, no pueden descargarse el certificado de vacunación a pesar de haber recibido todas las dosis en Cataluña.

Desde la Generalitat admiten que "actualmente no hay procedimiento para obtener el certificado de vacunación de la Unión Europea" para estas personas y les aconseja dirigirse al centro de atención primaria (CAP), mientras que el gobierno español remite la responsabilidad en Cataluña.

Aunque desde el Ministerio de Sanidad también se puede acceder al pasaporte, para hacerlo se necesitan métodos de identificación que estos extranjeros pueden no tener, como el número de identidad de extranjero (NIE).

Afectados consultados por Catalán News se quejan de la situación en la que se encuentran y que los pone en una "posición desventajosa" ya que prevén que el certificado puede ser necesario en "toda Europa para entrar en restaurantes". "Esto sin mencionar los viajes y los costes asociados a los test", han añadido. También han señalado que, aunque "los trabajadores del CAP quieren ayudar, el sistema simplemente no lo permite".