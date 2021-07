Mercadona ven 27 immobles a MDSR Investments per més de 100 milions d'euros

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, ha venut 27 immobles a MDSR Investments per més de 100 milions d'euros. Aquesta operació, liderada per la consultora Savills Aguirre Newman, es remunta a juliol de l'any passat, quan la companyia va posar a la venda un paquet de tendes, totes elles en concepte ix&leaseback, a través del qual la companyia continua com a arrendatària de l'immoble després de la venda del mateix.